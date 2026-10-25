দুষ্কৃতীদের হাতে আহত টাইগার, এর মধ্যেই বড় পদক্ষেপ অভিনেতার
বলিউড সেলিব্রিটিদের যে চিরকাল টার্গেট করে আন্ডারওয়ার্ল্ড, সেটা কারও অজানা নয়। বহু বছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। কখনো সলমন খান, কখনো আবার রোহিত শেট্টি, কিছুদিন আগে আবার অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতেও বোমা ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।
বলিউড সেলিব্রিটিদের যে চিরকাল টার্গেট করে আন্ডারওয়ার্ল্ড, সেটা কারও অজানা নয়। বহু বছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। কখনো সলমন খান, কখনো আবার রোহিত শেট্টি, কিছুদিন আগে আবার অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতেও বোমা ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যে মাঝ রাস্তায় টাইগার শ্রফের ওপর যেভাবে হামলা চালানো হলো, তাতে আতঙ্কিত গোটা বলিউড।
টাইগার শ্রফের ওপর হামলার পর গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্তে নামে মুম্বই পুলিশ। ইতিমধ্যেই ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে এই ঘটনা জুড়ে। এসবের মধ্যেই এবার মুম্বাইয়ের খার পশ্চিমে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলেন টাইগার শ্রফ।
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রিয়েল এস্টেট ডেটা অ্যানালিটিক্স ফার্ম সিআরই ম্যাট্রিক্সের শেয়ার করা সম্পত্তি নিবন্ধন নথি অনুসারে, বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফ মুম্বাইয়ের খার পশ্চিমে ৯ কোটি টাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করেছেন ।
রুস্তমজী প্যারামাউন্ট ডি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির নবম তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্টটির কার্পেট এরিয়া ১,২৯১.১৪ বর্গফুট এবং এক্সক্লুসিভ এরিয়া ৯৫.৮০ বর্গফুট। নথি অনুযায়ী, লেনদেনটি ২২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে প্রতি বর্গফুট প্রায় ৬৪,৮৯১ টাকা দরে নিবন্ধিত হয়েছিল।
দলিল থেকে দেখা যায়, এই বিক্রয়ের উপর ৫৪ লক্ষ টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য করা হয়েছে এবং এতে দুটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নথি অনুযায়ী, শ্রফ ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই ডেভেলপার কিস্টোন রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে ৭.৬১ কোটি টাকায় অ্যাপার্টমেন্টটি কিনেছিলেন এবং ২০১৯ সালের ৩০শে নভেম্বর সেটির দখল নেন।
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টাইগার শ্রফের অন্যান্য সম্পত্তি লেনদেন
স্কয়ার ইয়ার্ডস-এর পর্যালোচনা করা নথি অনুযায়ী, শ্রফ একই প্রকল্পে আরও একটি অ্যাপার্টমেন্ট ১৫.৬ কোটি রুপিতে বিক্রি করে প্রায় ৩১% লাভ করার এক বছর পর এই লেনদেনটি সম্পন্ন হলো ।
নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ২২ তলায় অবস্থিত আগের অ্যাপার্টমেন্টটির কার্পেট এরিয়া ছিল ১,৯৮৯.৭২ বর্গফুট এবং বিল্ট-আপ এরিয়া ছিল ২,১৮৯ বর্গফুট। এটি ২০১৮ সালে ১১.৬২ কোটি টাকায় কেনা হয়েছিল এবং ২০২৫ সালে ১৫.৬ কোটি টাকায় বিক্রি করা হবে ।
নথি অনুযায়ী, অ্যাপার্টমেন্টটিতে তিনটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা ছিল। ক্রেতা ৯৩.৬০ লক্ষ টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৩০,০০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন চার্জ পরিশোধ করেছিলেন। স্কয়ার ইয়ার্ডস-এর তথ্য অনুযায়ী, রুস্তমজি প্যারামাউন্ট ১.৬৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে দুই, তিন, চার ও পাঁচ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।