কলকাতায় এসেই নস্টালজিক কপিল দেব, পা ছুঁয়ে সম্মান জানালেন টলি স্টার দেব

বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তিনি, ১৯৮৩ সালে ভারতকে তিনি এনে দিয়েছিলেন বিশ্বকাপ। যে ক্রিকেটারের সান্নিধ্যে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন সকলে, সেই কপিল দেব সম্প্রতি এসেছেন কলকাতায়। কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ক্রিকেট এন্ড ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল একটি ক্রিকেট ম্যাচের।
ডক্টর ভেস পেজ কাপে সিসিএফসি বনাম ডক্টর ভেজ পেজ একাদশের মধ্যে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় গতকাল। এই ম্যাচ দেখতেই কলকাতায় আসেন কপিল দেব। তবে শুধু কপিল দেব একা নন, ছিলেন লিয়েন্ডার পেজও। এই ম্যাচেই কপিল দেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন টলিউড অভিনেতা দেব। তিনি নিজেও খেলতে নামের মাঠে।
দেবের সঙ্গে কপিল দেবের সাক্ষাৎকারের বেশ কিছু ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়। একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন দেব নিজেও। দেবের পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যায় ব্যাট হাতে মাঠে নামছেন দেব। খেলার শেষে পুরস্কার নিতেও দেখা যায় অভিনেতাকে।
ভিডিয়োয় দেখা যায়, কপিল দেব টস করে খেলার সূচনা করেন। কখনও মাঠের ধারে চেয়ারে বসে অন্যদের সঙ্গে গল্প করছেন দেব, কখনও আবার বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কপিল দেবের সঙ্গে করছেন সাক্ষাৎ। পায়ে হাত দিয়ে কপিল দেবকে প্রণাম করতেও দেখা যায় দেবকে। ভিডিয়ো পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘লেজেন্ড কপিল দেব স্যারের সঙ্গে একসঙ্গে।’