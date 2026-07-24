Ramayana Trailer Postponed: ট্রেলার মুক্তি আটকে গেল রামায়ণের! কী কারণে রণবীরকে ‘রাম’ অবতারে দেখা গেল না শুক্রবার?

Ramayana Trailer Postponed: ট্রেলার মুক্তি আটকে গেল রামায়ণের! কী কারণে রণবীরকে ‘রাম’ অবতারে দেখা গেল না শুক্রবার?
শুক্রবার, উল্টোরথের দিন সকাল ৮টায় মুক্তির কথা ছিল রামায়ণের ট্রেলারের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রযোজক জানান, এদিন মুক্তি পাবে না ট্রেলার। কী ঘটল আচমকা?
প্রখ্যাত পরিচালক নিতেশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত ও মেগা বাজেট ড্রিম প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’ (Ramayana)-এর ট্রেলার মুক্তি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকালে আন্তর্জাতিক স্তরে বহুল চর্চিত এই ট্রেলারটি প্রকাশ্যে আসার কথা থাকলেও, প্রযোজক নামিত মালহোত্রা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান যে ট্রেলার মুক্তির তারিখ আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।
তবে ট্রেলার পিছিয়ে গেলেও ভক্তদের জন্য রয়েছে একটি দুর্দান্ত বড় সুখবর!
কেন পিছোল ট্রেলার মুক্তি?
স্যান ডিয়েগো কমিক-কন (San Diego Comic-Con)-এর বিশেষ প্যানেলে রণবীর কাপুর, যশ, নির্দেশক নিতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নামিত মালহোত্রার উপস্থিতির পরই ট্রেলারটি আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এক অভূতপূর্ব মুক্তির পরিকল্পনা করতেই এই সিদ্ধান্ত।
প্রযোজক নামিত মালহোত্রা জানান, ‘সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট’-এর সাথে আন্তর্জাতিক পরিবেশনার চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। সেই কারণেই পিছোল মুক্তি।
ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, 'আজ আমাদের 'রামায়ণ'-এর জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ মুহূর্ত। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণকে সারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপ নিল। এই গ্লোবাল রিলিজের স্ট্র্যাটেজির খাতিরেই ট্রেলারটি বিশ্বব্যাপী নতুন একটি তারিখে প্রকাশ করা হবে।'
‘হলিউড ব্লকবাস্টারের মতো বিশ্বজুড়ে দেখানো হবে রামায়ণ’
নামিত আরও যোগ করেন যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ১০০ বছরের ইতিহাসে এটি এক অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত হতে চলেছে। কোনো বড় হলিউড সিনেমার মতোই সমান জাঁকজমক ও বিশাল স্কেলে বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে। এর ফলে বিশ্বমঞ্চে ভারতের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ ইতিহাস নতুন করে জায়গা করে নেবে।
স্টার কাস্ট ও মুক্তির সময়
দুই পর্বে তৈরি হতে চলা এই মহাকাব্যিক সিনেমায় নক্ষত্রখচিত তারকাদের সমাগম ঘটেছে। ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, দেবী সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে রয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার যশ।
এছাড়াও হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল, লক্ষ্ণণের ভূমিকায় রবি দুবে থাকছেন। এছাড়াও দেখা মিলবে রাকুল প্রীত সিং, লারা দত্ত, অরুণ গোভিল, বিবেক ওবেরয়, কুণাল কাপুর প্রমুখদের। ছবির প্রথম পর্বটি চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালে আসবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More