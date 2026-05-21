TRP: পরমব্রতর বিদায়ে কমলা নিবাসের নম্বর কমল! টপার পরশুরাম-বিদ্যা, সেরা দশে কারা?

    TRP: পরমব্রতর বিদায়ে কমলা নিবাসের নম্বর কমল! টপার পরশুরাম-বিদ্যা, সেরা দশে কারা?

    TRP List: যেহেতু জি বাংলার বেশিরভাগ ধারাবাহিকেরই সম্প্রচার হচ্ছে এখন ৪৫ মিনিট করে, তাই স্টার জলসার একাধিক মেগার টিআরপি আসছে অন্য মেগার সঙ্গে যৌথভাবে। যেমন টপার জলসার পরশুরাম ও বিদ্যা ব্যানার্জি একসঙ্গে।

    May 21, 2026, 14:34:13 IST
    By Tulika Samadder
    এসে গেল টিআরপি তালিকা। এবারেও আইপিএলের চক্করে বেশ রেটিং কম এসেছে বাংলা ধারাবাহিকগুলির। সঙ্গে যেহেতু জি বাংলার বেশিরভাগ ধারাবাহিকেরই সম্প্রচার হচ্ছে এখন ৪৫ মিনিট করে, তাই স্টার জলসার একাধিক মেগার নির্দিষ্ট টিআরপি আসছে না। দুটি ধারাবাহিকের যৌথ রেটিং সামনে আসছে।

    যৌথভাবে টিআরপি টপার বিদ্যা আর পরশুরাম।
    যৌথভাবে টিআরপি টপার বিদ্যা আর পরশুরাম।

    যেমন টপার পরশুরাম আর প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি একসঙ্গে। সেই স্লটে ৪৫ মিনিট সম্প্রচার হওয়া জি বাংলার মেগা পরিণীতাকে টক্কর দিল এই দুটি। রেটিং তুলল ৪.৯। দখল করল প্রথম স্থান। আর পরিণীতা স্লট হারিয়ে পেল ৪.৭, পেল তৃতীয় স্থান।

    দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিকটি। যার রেটিং এসেছে ৪.৮। জি বাংলার জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকটি ৪.৩ রেটিং পেয়ে চতুর্থ স্থানে।

    পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে অতিথি চরিত্রে দেখা গিয়েছিল কমলা নিবাস ধারাবাহিকে। তবে সেই চরিত্রের মৃত্যু দেখানো হয়। তারপর থেকে রেটিং অনেকটাই পড়েছে। ৩.৩ পেয়ে কমলা নিবাস এবার সপ্তম স্থানে।

    পঞ্চম স্থানে একসঙ্গে অনেকগুলো মেগা-- কুসুম, ঘূর্ণি, প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি আর গঙ্গা। রেটিং এসেছে ৪.২।

    টিআরপি তালিকায় সেরা দশ তালিকা:

    প্রথম: পরশুরাম + প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৪.৯)

    দ্বিতীয়: তারে ধরি ধরি মনে করি (৪.৮)

    তৃতীয়: পরিণীতা (৪.৭)

    চতুর্থ: জোয়ার ভাটা (৪.৩)

    পঞ্চম: কুসুম/ ঘূর্ণি/ প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (15min) + গঙ্গা (৪.২)

    ষষ্ঠ: প্রতিজ্ঞা + সংসারের সংকীর্তন/ কনে দেখা আলো (১ ঘণ্টা) (৪.০)

    সপ্তম: লক্ষ্মী ঝাঁপি + ও মোর দরদিয়া/ কমলা নিবাস (৩.৩)

    অষ্টম: শুধু তোমারই জন্য + রাঙামতি তীরন্দাজ (15min) (২.৬)

    নবম: সাত পাকে বাঁধা (২.২)

    দশম: কম্পাস + লক্ষ্মী ঝাঁপি (২.০)

    বেশিরভাগ ধারাবাহিকেরই নিজস্ব টিআরপি রেটিং পাওযা যায়নি। তবে কনে দেখা আলো-র রেটিং আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। ৪,০ পেয়ে এটি ষষ্ঠ স্থানে। শেষ হয়ে গিয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর শ্যুট। এবারের রেটিং এসেছে ১.৮।

    সপ্তম স্থানে কমলা নিবাসের সঙ্গে জায়গা হয়েছে, লক্ষ্মী ঝাঁপি + ও মোর দরদিয়া-র। আর অষ্টম স্থানে শুধু তোমারই জন্য + রাঙামতি তীরন্দাজ একসঙ্গে, রেটিং তুলেছে ২.৬। অন্য দিকে, সাত পাকে বাঁধা-র রেচিং ২.২। দশ স্থানে কম্পাস + লক্ষ্মী ঝাঁপি, রেটিং তুলল ২.০।নন ফিকশনে সারেগামাপা-র রেটিং এল ৩.৫।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

