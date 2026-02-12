Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TRP List: হেরে গেল তৃণা-ইন্দ্রজিৎ! পরশুরামকে হারিয়ে টিআরপি টপার কে হল, বিদ্যা না পরিণীতা? স্লটহারা চিরদিনই-চিরসখা

    চলতি সপ্তাহের টিআরপি তালিকা দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে পরশুরাম ভক্তদের জন্য। কারণ টপারের পজিশন থেকে ছিটকে গিয়েছে তৃণা সাহার মেগা।

    Published on: Feb 12, 2026 12:50 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এসে গেল টিআরপি-র সপ্তাহিক তালিকা। আর দুঃখের ব্যাপার পরশুরাম আজকের নায়ক ভক্তদের জন্য। কারণ অনেকদিন পর এই ধারাবাহিক ছিটকে গেল টিআরপিতে বেঙ্গল টপারের স্থান থেকে। ৬.৪ রেটিং পেয়ে এল দ্বিতীয় স্থানে। এখন প্রশ্ন, তাহলে প্রথম স্থানে কে?

    টিআরপি তালিকা।
    টিআরপি তালিকা।

    এবারে যৌথভাবে টিআরপি টপার হয়েছে পরিণীতা আর প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। দুটি ধারাবাহিকেরই রেটিং এসেছে ৬.৬। তৃতীয় স্থানে স্টার জলসারই রাঙামতি তীরন্দাজ। পেল ৬.০। আর চতুর্থ স্থান পেল ও মোর দরদিয়া, রেটিং এল ৫.৯। স্লট হারা এবারেও তারে ধরি ধরি মনে করি। পল্লবী শর্মার কামব্যাক মেগা যেন কিছুতেই জমিয়ে বসতে পারছে না। এমনিতে পল্লবীর ট্র্যাক রেকর্ড বরাবরই বেশ উঁচু মানের। তবে এবারে রাঙামতির পাল্লায় পড়ে বেশ খাবি খেতে হচ্ছে। তারে ধরি ধরি মনে করি-র রেটিং এল ৫.৬।

    আরও পড়ুন: ঝুলিতে মাত্র ২টি সিরিয়াল! তিন-তিনটি লাক্সারি ব্যাগ কিনল ‘লাজু’ সাইনা, দাম শুনলে ঘুরে যাবে মাথা

    দেখে নিন টিআরপি-র সেরা দশ তালিকা:

    প্রথম: পরিণীতা, প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৬.৬)

    দ্বিতীয়: পরশুরাম আজকের নায়ক (৬.৪)

    তৃতীয়: রাঙামতি তীরন্দাজ (৬.০)

    চতুর্থ: ও মোর দরদিয়া (৫.৯)

    পঞ্চম: তারে ধরি ধরি মনে করি (৫.৬)

    ষষ্ঠ: জোয়ার ভাঁটা (৫.৪)

    সপ্তম: আমাদের দাদামণি/ লক্ষ্মী ঝাঁপি (৫.৩)

    অষ্টম: চিরদিনই তুমি যে আমার/ চিরসখা (৫.২)

    নবম: বেশ করেছি প্রেম করেছি (৪.৮)

    দশম: কনে দেখা আলো (৪.৬)

    এদিকে ফের স্লট হারা চিরদিনই তুমি যে আমার। হারিয়ে দিল জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিক। আরাত্রিকা-শ্রুতির মেগা হেল৫.৪ রেটিং। অবশ্য খুব জলদি সময় বদলানো হবে এই ধারাবাহিকটির। পাঠিয়ে দেওয়া হবে রাত ৯টা থেকে সাড়ে আটটার স্লটে। অর্থাৎ এবার লড়াই হবে আরও জমজমাট, কারণ বিপরীতে থাকবে টিআরপি টপার ধারাবাহিক, স্বস্তিকা দত্তের প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি।

    আরও পড়ুন: দুয়ারে ‘পরকীয়া’! ছুঁতেও দিত না কমলিনী, স্বতন্ত্রর জীবনে এল যাজ্ঞসেনী, চিরসখা-র নতুন মুখ কে?

    চিরদিনই তুমি যে আমার-এর রেটিং এসেছে ৫.২, স্লট হারাল লক্ষ্মী ঝাঁপি-র (৫.৩) কাছে, যদিও মাত্র .১ নম্বরের ফারাকে। চিরসখারও রেটিং ৫.২।

    এদিকে দশম স্থানে কনে দেখা আলো। জি বাংলায় ৪৫ মিনিট চলছে এই মেগা। আর তা শুরু থেকেই বেশ ভালোবাসা পাচ্ছে দর্শকদের কাছ থেকে। এবারেও রেটিং এসেছে ৪.৬।

    News/Entertainment/TRP List: হেরে গেল তৃণা-ইন্দ্রজিৎ! পরশুরামকে হারিয়ে টিআরপি টপার কে হল, বিদ্যা না পরিণীতা? স্লটহারা চিরদিনই-চিরসখা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes