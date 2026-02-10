Edit Profile
    Chirosokha Serial Update: দুয়ারে ‘পরকীয়া’! ছুঁতেও দিত না কমলিনী, স্বতন্ত্রর জীবনে এল যাজ্ঞসেনী, চিরসখা-র নতুন মুখ কে?

    ধারাবাহিকের দুই মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ কমলিনী আর স্বতন্ত্রর মাঝে এন্ট্রি নিচ্ছে যাজ্ঞসেনী। ইতিমধ্যেই লেখিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই যাজ্ঞসেনী রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে স্বতন্ত্রর প্রেমে। 

    Updated on: Feb 10, 2026 3:38 PM IST
    By Tulika Samadder
    স্টার জলসার অন্যত চর্চিত ধারাবাহিক হল ‘চিরসখা’। যদিও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেভাবে টিআরপি তালিকায় ছাপ ফেলতে পারেনি এই ধারাবাহিকটি। তবে এবার আসতে চলেছে চরম টুইস্ট। ধারাবাহিকের দুই মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ কমলিনী আর স্বতন্ত্রর মাঝে এন্ট্রি নিচ্ছে যাজ্ঞসেনী। ইতিমধ্যেই লেখিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই যাজ্ঞসেনী রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে স্বতন্ত্রর প্রেমে। একই কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগ দিয়েছে। এমনকী, অধরা মাধুরী, অর্থাৎ স্বতন্ত্র-কমলিনীর সাধের ভালো-বাসাতেও পা রাখতে চলেছে। অর্থাৎ ফের ‘পরকীয়া’!

    চিরসখা-য় স্বতন্ত্র আর কমলিনীর মাঝে যাজ্ঞসেনীর এন্ট্রি।
    চিরসখা-য় স্বতন্ত্র আর কমলিনীর মাঝে যাজ্ঞসেনীর এন্ট্রি।

    এমনিতেই কদিন ধরে চিরসখা-য় দেখানো হচ্ছিল যে যতবার কমলিনীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে স্বতন্ত্র, ততবারই সে কোনো না কোনো অজুহাতে দূর করে দেয় স্বামীকে। যা নিয়ে মনে খারাপ লাগা তৈরি হয় স্বতন্ত্রর। কমলিনীকে সে বলে, যতদিন না সে নিজে থেকে ডাকছে, সে কমলিনীর ধারেকাছেও যাবে না।

    আরও পড়ুন: কালোতে ঝলমলে, ভালোবাসায় মাখামাখি! বিয়ের বাকি ৪ দিন, মোমের আলোয় রোম্যান্টিক ডিনারে রণজয়-শ্যামৌপ্তি

    এরইমাঝে স্বতন্ত্রর কলেজে যোগ দেয়এক নতুন অধ্যাপিকা, নাম যাজ্ঞসেনী। যে স্বতন্ত্রকে জানায়, বহুদিন ধরেই একনিষ্ঠ ভক্ত সে প্রফেসরের। এমনকী, স্বতন্ত্রর বাড়ি যাওয়ারও আবদার করে বসে যাজ্ঞসেনী। স্বতন্ত্র ক্লাস করাতে যাওয়ার কথা বলে, যাজ্ঞসেনীর আবদার প্রফেসর হয়েও সে স্টুডেন্টদের সঙ্গে স্বতন্ত্রর ক্লাস করবে।

    আরও পড়ুন: সুপারিশ কালচার নিয়ে গর্জে উঠলেন ইন্ডিয়ান আইডল বিচারক! ‘কোনো মন্ত্রীকে দিয়ে ফোন করালেই ব্লক’, হুঁশিয়ারি বিশালের

    আর এসব থেকেই স্পষ্ট যে, রীতিমতো স্বতন্ত্রর প্রেমে হাবুডুবু খাবে এই যাজ্ঞসেনী। এখন দেখার, কমলিনীকে ছেড়ে স্বতন্ত্রর মনও এদিকে আসে কি না! সঙ্গে টিআরপিতেই বা কতটা ফারাক আনে গল্পের এই টুইস্ট।

    চিরসখা-য় এন্ট্রি নিচ্ছে যাজ্ঞসেনীর চরিত্রে পূজা বণিক।
    চিরসখা-য় এন্ট্রি নিচ্ছে যাজ্ঞসেনীর চরিত্রে পূজা বণিক।

    আরও পড়ুন: মাত্র ১৬ বছরে বিয়ে, ১৮ হওয়ার আগেই মা হন! টলিউডের এই সুপার হট নায়িকাকে চিনলেন?

    প্রসঙ্গত, যাজ্ঞসেনীর চরিত্রে চিরসখা-তে এন্ট্রি নিচ্ছেন পূজা বনিক। যাকে এর আগে মিঠিঝোরা ধারাবাহিকে ‘মিষ্টি’ চরিত্রে দেখেছিলেন দর্শকরা। এদিকে টিআরপি-র কথা বললে, চলতি সপ্তাহেও জোয়ার ভাঁটার কাছে স্লট হারিয়েছে এই মেগা। যদিও ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সময় বদলাচ্ছে উজি-নিশাদের। আর সেই জায়গায় আসবে সাত পাকে বাঁধা। অর্থাৎ চিরসখা-র নতুন প্রতিপক্ষ হবে এই নতুন মেগা।

