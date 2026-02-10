Chirosokha Serial Update: দুয়ারে ‘পরকীয়া’! ছুঁতেও দিত না কমলিনী, স্বতন্ত্রর জীবনে এল যাজ্ঞসেনী, চিরসখা-র নতুন মুখ কে?

স্টার জলসার অন্যত চর্চিত ধারাবাহিক হল ‘চিরসখা’। যদিও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেভাবে টিআরপি তালিকায় ছাপ ফেলতে পারেনি এই ধারাবাহিকটি। তবে এবার আসতে চলেছে চরম টুইস্ট। ধারাবাহিকের দুই মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ কমলিনী আর স্বতন্ত্রর মাঝে এন্ট্রি নিচ্ছে যাজ্ঞসেনী। ইতিমধ্যেই লেখিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই যাজ্ঞসেনী রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে স্বতন্ত্রর প্রেমে। একই কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে যোগ দিয়েছে। এমনকী, অধরা মাধুরী, অর্থাৎ স্বতন্ত্র-কমলিনীর সাধের ভালো-বাসাতেও পা রাখতে চলেছে। অর্থাৎ ফের ‘পরকীয়া’!
এমনিতেই কদিন ধরে চিরসখা-য় দেখানো হচ্ছিল যে যতবার কমলিনীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে স্বতন্ত্র, ততবারই সে কোনো না কোনো অজুহাতে দূর করে দেয় স্বামীকে। যা নিয়ে মনে খারাপ লাগা তৈরি হয় স্বতন্ত্রর। কমলিনীকে সে বলে, যতদিন না সে নিজে থেকে ডাকছে, সে কমলিনীর ধারেকাছেও যাবে না।
এরইমাঝে স্বতন্ত্রর কলেজে যোগ দেয়এক নতুন অধ্যাপিকা, নাম যাজ্ঞসেনী। যে স্বতন্ত্রকে জানায়, বহুদিন ধরেই একনিষ্ঠ ভক্ত সে প্রফেসরের। এমনকী, স্বতন্ত্রর বাড়ি যাওয়ারও আবদার করে বসে যাজ্ঞসেনী। স্বতন্ত্র ক্লাস করাতে যাওয়ার কথা বলে, যাজ্ঞসেনীর আবদার প্রফেসর হয়েও সে স্টুডেন্টদের সঙ্গে স্বতন্ত্রর ক্লাস করবে।
প্রসঙ্গত, যাজ্ঞসেনীর চরিত্রে চিরসখা-তে এন্ট্রি নিচ্ছেন পূজা বনিক। যাকে এর আগে মিঠিঝোরা ধারাবাহিকে ‘মিষ্টি’ চরিত্রে দেখেছিলেন দর্শকরা। এদিকে টিআরপি-র কথা বললে, চলতি সপ্তাহেও জোয়ার ভাঁটার কাছে স্লট হারিয়েছে এই মেগা। যদিও ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সময় বদলাচ্ছে উজি-নিশাদের। আর সেই জায়গায় আসবে সাত পাকে বাঁধা। অর্থাৎ চিরসখা-র নতুন প্রতিপক্ষ হবে এই নতুন মেগা।
