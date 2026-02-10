Edit Profile
crown
    সুপারিশ কালচার নিয়ে গর্জে উঠলেন ইন্ডিয়ান আইডল বিচারক! ‘কোনো মন্ত্রীকে দিয়ে ফোন করালেই ব্লক’, হুঁশিয়ারি বিশালের

    সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে বিশাল দাদলানির একটি পোস্ট বিশেষভাবে নজর কেড়েছে সকলের। যেখানে সুরকার জানিয়েছেন যে, কোনো নেতা বা মন্ত্রীর সুপারিশ ফোন এলেই ব্লক করে দেন তিনি। এই নিয়ে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি ভাইরাল নেটদুনিয়ায়। 

    Published on: Feb 10, 2026 10:50 AM IST
    By Tulika Samadder
    ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চে প্রতিযোগী থেকে দর্শক, সকলেরই মন জয় করে নেন বিশাল দাদলানি। তবে এই সুরকার ও গীতিকার বড়ই ঠোঁটকাটা। যার পরিচয় একাধিকবার পাওয়া গিয়েছে এই গানের রিয়েলিটি শো-তে। এবার বাস্তবেও বিশাল এমন একটি পোস্ট শেয়ার করলেন, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, ইন্ডাস্ট্রির ‘সুপারিশ’ কালচারের বিরুদ্ধে তিনি। তা সে সুপারিশ যে কোনো স্তরের নেতা বা মন্ত্রীর থেকেই আসুক না কেন!

    বিশাল দাদলানি।
    সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি ইনস্টাগ্রামে বিশাল দাদলানি একটি নোট শেয়ার করেন, যা ‘উচ্চাকাঙ্ক্ষী গায়কদের’ উদ্দেশে লেখা। যারা নেতা-মন্ত্রীদের ‘ধরে’ গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছেন। বিশাল স্পষ্ট করে দেন, ঘুরপথে কেউ যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাহলে শতগুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কাজের সুযোগ হারাবেন সেই নবাগত বা নবাগতা।

    কী লেখেন বিশাল ইনস্টাগ্রামে?

    বিশাল যে নোটটি শেয়ার করেছেন তাতে লেখা, ‘নবাগত গায়কদের জন্য কিছু পরামর্শ। কোন মন্ত্রীজি বা তাঁর সেক্রেটারিকে দিয়ে আমাকে ফোন করাবেন না। এটি আমার সঙ্গে দেখা করার গ্যারান্টি দেয় না। যারা ‘কানেকশন’ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা শূন্য। যেই ছেলেটি এইমাত্র সে চেষ্টা করেছিল, যে মন্ত্রীজির মাধ্যমে, তাঁরা ব্লক। আপনার অবস্থাও তাই হবে। আপনি যদি একজন দুর্দান্ত গায়ক হন, তাহলেও আপনার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আমার নেই।’

    বিশাল তাঁর পোস্টে কারও নাম না জানালেও, এই নোটটি দ্রুত অনলাইনে আলোচনার সূত্রপাত করে। তাঁর স্পষ্টবাদী প্রকৃতির জন্য পরিচিত, গায়ক-সুরকার প্রায়শই তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরে ভোটের কালি ম্লান হয়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

    বিশাল দাদলানি ইন্ডিয়ান আইডলের বিচারক হিসাবে ভারতীয় টেলিভিশনে একটি বিশিষ্ট মুখ হিসাবে কাজ করছেন। তিনি সহকর্মী বিচারক শ্রেয়া ঘোষাল এবং বাদশার সঙ্গে ইন্ডিয়ান আইডলের সিজন ১৬- এর বিচারক হিসাবে ফিরে এসেছেন। সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য উদ্যমী সংগীত টেস্ট দ্য থান্ডারে র‍্যাপার হনুমানকাইন্ডের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন, কনটেম্পোরারি হিপহপের সঙ্গে রক মিশিয়ে এক দারুণ উপহার দেন। তিনি ২০২৫ সালে একক তেলুগু গানও প্রকাশ করেছিলেন, যেমন মানা শঙ্কর ভারপ্রসাদ গারুর মেগা ভিক্টরি মাস সং- ‘পান্ডাগাকি বাস্তুননারু’ এবং ওস্তাদ ভগৎ সিংয়ের ‘দেখলেঙ্গে শালা’।

