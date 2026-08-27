হাতে চ্যানেল, হাসপাতালে ভর্তি উরফি, হঠাৎ কী হল?

প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাকে সকলকে যিনি চমকে দেন তিনি হলেন উরফি জাভেদ। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। তবে এবার একদম নতুন একটি কারণে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি। কিছুদিন আগেই নিজের মানসিক অবসাদ নিয়ে কিছু কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন উরফি। এবার সরাসরি হাসপাতাল থেকে ছবি ভাগ করলেন তিনি।
গত রবিবার ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী লেখেন, একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। জীবন ভীষণ ধীরে ধীরে চলছে। সবমিলিয়ে কয়েক মাস ধরে আমি ভীষণ হতাশ। উরফির এই পোষ্টের পরেই একেবারে হাসপাতাল থেকে ছবি শেয়ার করলেন তিনি।
অভিনেত্রীর পোস্টে লেখা রয়েছে, প্রতিবছর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক। যদিও এর বাইরে আর তিনি কিছুই বলেননি। কেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন না জানা গেলেও অনেকেই মনে করছেন হয়তো মানসিক চাপে পড়েই তিনি হাসপাতালে ভর্তি।
তিনি যে ছবি শেয়ার করেছেন, সেখানে স্যালাইন লাগানো হাতের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, জীবনের সবথেকে খারাপ অধ্যায়। শেষ ছবিতে তিনি রসিকতা করে লেখেন, অজ্ঞান করার একটা আলাদা মজা আছে। উরফির এই পোস্ট ঘিরে অনুরাগীদের উদ্বিগ্নতা বেড়েছে।