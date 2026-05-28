প্রথমবার ছেলে বিহানের মুখ দেখালেন ভিকি-ক্যাটরিনা! মা না বাবা, কার মতো দেখতে খুদে
প্রথমবার ছেলে বিহানের মুখ দেখালেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। মুম্বই বিমানবন্দরে থাকাকালীন ছেলেকে আনলেন তাঁরা সামনে। যদিও পাপারাৎজিদের অনুরোধ করেছিলেন, যাতে খুদের ছবি বা ভিডিয়ো প্রকাশ করা না হয়।
২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশলের কোল আলো করে আসে তাঁদের পুত্র সন্তান। জন্মের পর থেকে ছেলের মুখ গোপনই রেখেছেন দম্পতি। এবার সামনে আনলেন তাঁরা খুদেকে। তা কার মতো দেখতে হল ভিকি-ক্যাটরিনা-পুত্রকে?
দম্পতি সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে থাকাকালীন, তাঁদের ছেলের সঙ্গে দেখা করান পাপারাৎজিদের। যদিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁরা চান না ছেলের ছবি সামনে আসুক। অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁরা অনুষ্কা-বিরাটের দেখানো পথেই হাঁটছেন। বাচ্চার জন্য দিয়েছেন ‘নো ফোটো’ পলিসি।
ইনস্টাগ্রামের বেশ কয়েকটি পাপারাজ্জি পেজ অনুসারে, ক্যাটরিনা এবং ভিকি সোমবার তাদের নবজাতক পুত্র বিহানকে ছবি শিকারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ফটোগ্রাফাররা বিমানবন্দরে ভিকির ভিডিয়ো নিলেও, ক্যাটরিনা অনুরোধ করেন কোলে বিহান থাকায় তাঁর ফোটো না নিতে। তবে পাপারাৎজিদের দেখান ছেলের মুখ।
বিমানবন্দরে উপস্থিত এক ফটোগ্রাফার জানিয়েছেন, ‘ক্যাটরিনা ভিকির সঙ্গে তাঁদের ছেলে ছিল, কিন্তু তাঁরা শিশুটির ছবি বা ভিডিয়ো নিতে নিষেধ করেন। তবে সকলকে দেখান ছেলের মুখ। ভীষণ মিষ্টি। দারুণ এক মুহূর্ত ছিল ওটা।’
ফটোগ্রাফারদের সাথে তাদের ছেলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ক্যাটরিনা এবং ভিকির জন্য একটি বিরল প্রকাশ্য মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে, যারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পটলাইট থেকে দূরে রাখার জন্য পরিচিত। আপাতত বলিউডে অনুষ্কা শর্মা, সোনম কাপুর-রাও এই একই পন্থা নিয়েছেন সন্তানের জন্য। যদিও আলিয়া-দীপিকারা প্রথমদিনে সন্তানের ছবি নিয়ে কড়াকড়ি করলেও, পরবর্তীতে নিজেরাই পরিচয় করিয়ে দেন বিহানের সঙ্গে।
গত বছরের নভেম্বরে ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ তাঁদের পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানান। সুখবরটি একটি সুন্দর পোস্টের মাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে দম্পতি লিখেছিলেন, ‘আমাদের আনন্দের বান্ডিল এসে গিয়েছে। অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই।’ এরপর ৭ জানুয়ারি তাঁরা তাঁদের সন্তানের নাম প্রকাশ করেন—বিহান কৌশল।
ভিকি এবং ক্যাটরিনা ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। গাঁটছড়া বাঁধার আগে পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্ককে গোপনই রেখেছিলেন তাঁরা।
সম্প্রতি জিকিউ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ভিকি। নতুন বাবা হিসেবে অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিনেতা জানান, ‘প্রতিদিনই নতুন এক অনুভূতি এসে ধাক্কা দেয়। এমনভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়, যা আগে কখনও কোনও কিছুর জন্য করিনি।’ তিনি এই অভিজ্ঞতাকে ‘গ্রাউন্ডিং এক্সপেরিয়েন্স’ বলেও উল্লেখ করেন। ভিকির কথায়, 'এটা এমন এক অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, আর এর জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।’
কাজের ক্ষেত্রে, ভিকি ২০২৫ সালের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় ছবি ‘ছাবা’-তে অভিনয় করেছেন। লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত এই ঐতিহাসিক মহাকাব্য বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসে ৮০৭ কোটির ব্যবসা করেছে। খুব শীঘ্রই সঞ্জয় লীলা বনশালির *লাভ অ্যান্ড ওয়ার* ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে, যেখানে আরও অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। অন্যদিকে, ক্যাটরিনা কাইফকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ‘মেরি ক্রিসমাস’ ছবিতে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।