‘বরফের টুকরো চাটতাম’, ‘লাইগার’-এর শুটিং করতে গিয়ে যা করতে হয় বিজয়কে

‘বরফের টুকরো চাটতাম’, ‘লাইগার’-এর শুটিং করতে গিয়ে যা করতে হয় বিজয়কে
দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম বিখ্যাত অভিনেতা হলেন বিজয় দেবেরকোন্ডা। এই মুহূর্তে তিনি রণবালী ছবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সম্প্রতি ছবির প্রচারে লাইগার ছবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, সেই সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি বরফ চেটেছিলেন।
দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম বিখ্যাত অভিনেতা হলেন বিজয় দেবেরকোন্ডা। এই মুহূর্তে তিনি রণবালী ছবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সম্প্রতি ছবির প্রচারে লাইগার ছবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, সেই সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি বরফ চেটেছিলেন।
লাইগার মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। বিজয়ের প্রথম হিন্দি ছবি ছিল। এই ছবিতে বিজয় একজন মার্শাল আর্টস ফাইটারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যে ভীষণভাবে কথা বলতে গিয়ে তোতলামি ছিল। প্রচুর পরিশ্রম করে এই চরিত্রটি একটা সময় রাস্তা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছান।
বিজয় 'রণাবলী' ছবির জন্যও শারীরিক পরিবর্তন করেছেন, যেখানে তিনি একজন নির্ভীক, বিদ্রোহী যোদ্ধা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সুধীর শ্রীনিবাসনের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বিজয় জানান যে, এই প্রথমবার নয় যে তাঁকে শারীরিক পরিবর্তন করতে হয়েছে। তবে এটি 'লাইগার' ছবির জন্য করা পরিবর্তনের মতো অস্বাস্থ্যকর ছিল না।
বিজয় বলেন, ‘লাইগার ছবির শুটিংয়ের সময় আমাকে ধীরে ধীরে জল খাওয়া কমাতে হয়েছিল। শুটিংয়ের আগের শেষ ১০ ঘণ্টায় আপনি জল পান করেন না। আপনি শুধু এক টুকরো বরফ চেটে খান। এটা একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। যে সময় থেকে আমি দিনে ৩০০ মিলি জল পান করতাম, সেই সময় থেকে প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মিনিটে আপনার শুধু একটাই চিন্তা থাকে, জল, জল, জল।’
তিনি আরও বলেন, ‘যখন আমি বরফের টুকরো চাটছিলাম এবং আমাকে জল খেতে দেওয়া হচ্ছিল না, তখন আমি জলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতাম। আমার মনে হচ্ছিল, ‘আমি এভাবে কাজ করতে পারব না।’ আমি ওদের বলেছিলাম, ‘আমি ডাবের জল চাই, চার লিটার নিয়ে এসো।’ আমার খাবার ইচ্ছে করছিল না, আমি শুধু ঠান্ডা ডাবের জল চেয়েছিলাম… তিন ঘণ্টা পর আমি অস্থির হয়ে উঠতাম এবং আমার টিমকে ঠান্ডা ডাবের জল আনতে বলতাম… এরপর যখন সিনেমাটা চলে না, তখন খুব কষ্ট হয়, কারণ আমি নিজের অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছিলাম।’
লাইগার ছবিটি পরিচালনা করেন পুরী জগন্নাথ এবং এর শুটিং একই সাথে হিন্দি ও তেলুগু ভাষায় করা হয়েছিল। বিজয় ও অনন্যা ছাড়াও ছবিটিতে অভিনয় করেন রম্যা কৃষ্ণান ও রনিত রায় এবং একটি অতিথি চরিত্রে ছিলেন মাইক টাইসন। ১২৫ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত ছবিটি মাত্র ৬০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
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