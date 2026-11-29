পুরনো সংঘাত অতীত, সলমনের পাশে বিবেক, চাইলেন ‘মাতৃভূমি’র সাফল্য
একটা সময় ছিল বিবেক ওবেরয় এবং সলমন খানের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দূরত্ব। তবে মাঝে বয়ে গেছে বহু বছর। সেই পুরনো তিক্ততা ভুলে, এবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিবেক ওবেরয়। ভাইজানের আসন্ন ছবি মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস ছবির জন্য সাফল্য কামনা করলেন অভিনেতা।
একটা সময় ছিল বিবেক ওবেরয় এবং সলমন খানের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দূরত্ব। তবে মাঝে বয়ে গেছে বহু বছর। সেই পুরনো তিক্ততা ভুলে, এবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিবেক ওবেরয়। ভাইজানের আসন্ন ছবি মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস ছবির জন্য সাফল্য কামনা করলেন অভিনেতা।
সম্প্রতি মুম্বইতে ক্যান্সার পেশেন্টস এইড অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিবেক। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তাঁকে সলমনের ছবি ‘মাতৃভূমি’ এবং তাঁর নিজের ছবি ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রে’ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যা ঠিক এক সপ্তাহ পরেই মুক্তি পেতে চলেছে। প্রশ্নের উত্তরে বিবেক বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব, শৌর্য এবং সাহসিকতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত যেকোনো ছবি দর্শক হিসেবে আমাদের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। আমি আশা করি এই ছবিটি অনেক ভালোবাসা পাবে।’
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মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রে’ এবং ‘মাতৃভূমি’ মুক্তি পাওয়া প্রসঙ্গে বিবেক বলেন, ‘প্রতিটি সিনেমার নিজস্ব দর্শক থাকে। যদি কোনো সিনেমা সফল হওয়ার জন্য তৈরি হয়, তবে তা যে কোনো জায়গাতেই দর্শক খুঁজে নেবে, আর তা না হলে, একটি খালি প্রেক্ষাগৃহেও সফল হবে না। এই অর্থে, প্রতিটি সিনেমারই নিজস্ব ভাগ্য থাকে।’
বিবেক জানান যে, তাঁর বাবা তাঁকে সবসময় শিখিয়েছেন প্রতিটি চলচ্চিত্রকে ব্যক্তিগত সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রতিফলন হিসেবে না দেখে একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখতে। তিনি আরও বলেন যে, কোনো চলচ্চিত্র হিট হলে তার সমস্ত কৃতিত্ব নিজে নেওয়া উচিত নয়, আবার ব্যর্থ হলে তার জন্য শোকও করা উচিত নয়।
মাতৃভূমি সম্পর্কে
অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সলমন খান ও চিত্রাঙ্গদা সিং। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অনুপ বিক্রম শাহী, জেইন শ, জেসন থাম এবং হীরা সোহাল। এতে আরও অভিনয় করেছেন প্রশান্ত তামাং, যা ছিল তাঁর শেষ চলচ্চিত্র।
২০২০ সালে ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষ থেকে চলচ্চিত্রটি অনুপ্রাণিত। এটি ৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং শ্রদ্ধা কাপুরের 'ইধা' ছবির সঙ্গে এর প্রতিযোগিতা হবে।
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বিবেক ওবেরয়ের আসন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে
বিবেক তার ছবি ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রে’-এর মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারটিতে বিবেকের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন নিত্যা মেনন। অঙ্কুর পাজনি ও বিশাল রঞ্জন মিশ্র পরিচালিত এবং ওয়েভব্যান্ড প্রোডাকশনের ব্যানারে ঝুনঝুনওয়ালা ও শিখা করণ আহলুওয়ালিয়া প্রযোজিত এই ছবিতে আশীষ বিদ্যার্থী এবং শ্রেয়া শর্মাও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি আগামী ১১ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।