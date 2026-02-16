বিয়ের পর প্রথম প্রেম দিবস, মধুমিতাকে কী কী উপহার দিয়েছিলেন দেবমাল্য?

মধুমিতা একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োয় কালো রঙের টি -শার্ট, অ্যানিম্যাল প্রিণ্টে টাউজারে দেখা যায়। মুখে মেকআপের লেশমাত্র ছিল না। কপালে সিঁদুর ছিল। মুখে লেগেছিল মিষ্টি হাসি। তিনি স্বামীর দেওয়া সব উপহারের সঙ্গে ছবি তোলেন।
দেখা যায় দেবমাল্য স্ত্রীকে 'মাই লাভ' লেখা পিঙ্ক রঙের একটি ছোট্ট টেডি, একটি গাছ, একটি চকোলেটের প্যাকেট, একটি গয়না ও গোলাপ উপহার দিয়েছেন। নায়িকা এই সব উপহার নিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনেন। সেটার সঙ্গে একটি মজার মিউজিকও দেন। ভিডিয়োট পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমার মনে এমন শব্দ হয় যখন আমার মহাদেব অর্থাৎ আমার ভ্যালেন্টাইন আমার জন্য ফুল আনে।’ নায়িকার এই ভিডিয়োটি সকলে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ২৩ জানুয়ারি বারুইপুর রাজবাড়িতে বিয়ে সারেন তাঁরা। তারপর ২৫ জানুয়ারি হয় রিসেপশন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসে প্রীতিভোজের আসর। তবে এর আগেও ঘর বেঁধেছিলেন মধুমিতা। তখন তাঁর অনেকটাই অল্প বয়স ছিল। প্রথম মেগা 'সবিনয় নিবেদন' চলাকালীনই সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটেই হয়েছিল আলাপ। ২০১৫ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে বিয়ে করে ফেলেন মধুমিতা। তারপর ২০১৯ সালে বিচ্ছেদ হয় তাঁদের। এরপর থেকে নিজেকে 'সিঙ্গল' বলেই দাবি করেন টলি নায়িকা।
News/Entertainment/বিয়ের পর প্রথম প্রেম দিবস, মধুমিতাকে কী কী উপহার দিয়েছিলেন দেবমাল্য?