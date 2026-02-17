সুহানা-শানায়াকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল আরিয়ান! সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা

সুহানা-শানায়াকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল আরিয়ান! সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা
শাহরুখ খানের প্রিয় পুত্র আরিয়ানকে বেশ গম্ভীর দেখালেও ছোটবেলায় সে বেশ দুষ্টু ছিল। তার বোন সুহানার সবচেয়ে ভালো বন্ধু শানায়া আরিয়ানের একটা পুরানো মজার ঘটনা প্রকাশ করেছে। শানায়া জানিয়েছে যে, আরিয়ান একবার তাঁকে এবং সুহানাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে ঠেলে দিয়েছিল। সে জোর করে তা করেনি, বরং তাঁদের রাজি করিয়েছিল।
শানায়া তাঁর সবচেয়ে ভালো বন্ধু সুহানার কাছ থেকে ভয়েস নোট পেয়ে নয়নদীপ রক্ষিতের সঙ্গে কথাও বলছিলেন। সুহানা বলেন, ‘এই ভয়েস নোটটি পাঠিয়ে আমার খুব লজ্জা লাগছে। আমি শুধু বলতে চাই যে আমি তোমার জন্য খুব গর্বিত। এই (তু ইয়া ম্যায়) সিনেমায় আমি তোমাকে দেখে আমি খুব গর্বিত। আমি জানি তুমি এটার জন্য কতটা পরিশ্রম করছ এবং আমার মনে হয় সবাই তা দেখতে পাবে। সবাই দেখতে পাবে তুমি কতটা অসাধারণ। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই সেই মেয়ে যে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল, একটা কম্বলে জড়িয়ে কারণ কেউ ভেবেছিল এটা একটা অসাধারণ আইডিয়া, কিন্তু আসলে তা ছিল না।’
সুহানা আরও বলেন, ‘আমরা বেঁচে গিয়েছি দেখে আমি অবাক, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি সিনেমায় আরও পাগলাটে কাজ করছ। আমি তোমার জন্য খুব খুশি এবং তোমাকে এতে দেখার জন্য খুব উত্তেজিতও। তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা।’
শানায়াকে ভয়েস নোটে সুহানার উল্লেখ করা ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। শানায়া বলেন, 'ভালোবাসি শানায়া, ধন্যবাদ। সিঁড়ির গল্পটা ছিল পাগলের মতো। আমাদের সিঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে নামানো হয়েছিল। আরিয়ানের তৈরি করা রোলার-কোস্টার যাত্রা। ও সব সময় আমাদের তিন মেয়েকে উত্ত্যক্ত করত। সে যাই বলুক না কেন, সুহানা আর আমি সবসময় ওকে বিশ্বাস করতাম। ও আমাদের বলত, ‘এটা হবে তোমাদের জীবনের সেরা রোলার-কোস্টার যাত্রা। শুধু হেলমেট পরো, আমি তোমাদের কম্বলে মুড়ে সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেব, মনে হবে যেন তোমরা জাদুর কার্পেটে উড়ছ।’
শানায়া আরও বলেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম এটা আমাদের জীবনের সেরা যাত্রা হবে, আমাদের কোনও থিম পার্কে যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু আমরা যা ভেবেছিলাম তা হয়নি।’
