    রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনায় ফের গ্রেফতার ৬ জন! তার মধ্যেই আছে আসল দোষী?

    পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনার পর নতুন একটি তথ্য সামনে এসেছে। মুম্বই পুলিশ এই ঘটনায় ছয় জন নতুন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে যার মধ্যে পরিচালকের বাড়ির বাইরে চার রাউন্ড গুলি চালানোর আসামিও রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    Published on: Feb 16, 2026 7:02 PM IST
    By Sayani Rana
    পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনার পর নতুন একটি তথ্য সামনে এসেছে। মুম্বই পুলিশ এই ঘটনায় ছয় জন নতুন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে যার মধ্যে পরিচালকের বাড়ির বাইরে চার রাউন্ড গুলি চালানোর আসামিও রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ছয় সন্দেহভাজনকে রাজস্থান এবং হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২:৪৩ মিনিটে পরিচালকের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। পরিচালকের বাড়ির প্রথম তলার কাঁচ ভেদ করে একটি গুলি ভেতরেও প্রবেশ করে।

    পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, রবিবার রাতে হরিয়ানা ও রাজস্থান থেকে চাঁদাবাজির মামলায় জড়িত শ্যুটার দীপক শর্মা এবং আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই গুলি চালানোর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে, ক্রাইম ব্রাঞ্চ আদিত্য গায়াকি (১৯), সিদ্ধার্থ ইয়েনপুরে (২০), সমর্থ পোমাজি (১৮), স্বপ্নিল সাকাত (২৩) এবং আসারাম ফাসালেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যারা শ্যুটারদের বন্দুক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল।

    ১ ফেব্রুয়ারি রোহিত শেট্টির বাড়িতে গুলি চালানো হয়। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করে। হামলার পর পরিচালকের বাড়িতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। শুটিং সেটে পুলিশ প্রহরী এবং দেহরক্ষীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন যাঁরা তাঁদের বেশ কয়েকটি চেকপয়েন্ট পার করতে হচ্ছে। সেটে কর্মরত ক্রুদের পরিচয় নিবন্ধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পোস্টে দাবি করা হয়েছে যে, আরও বেশ কয়েকজন শিল্পপতিকে চাঁদাবাজির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

    উল্লেখ্য, সলমন খানের বাড়িতেও একই রকম গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি, অভিনেতার শ্যালক আয়ুশ শর্মাকে একটি হুমকিমূলক ইমেল পাঠানো হয়েছে। অভিনেতা মুম্বই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। মনে করা হচ্ছে যে, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং এই হুমকি দিয়েছে। তবে পুলিশ এই ঘটনায় কোনও নাম নিশ্চিত করেনি।

