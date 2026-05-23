    Kareena Kapoor: ‘এটা বিতর্কিত…’! সইফকে বিয়ের আগে, এই কংগ্রেস নেতাকে ডেট করতে চেয়েছিলেন করিনা

    কারিনা তাঁর কেরিয়ারে অনেক দুর্দান্ত সিনেমা উপহার দিয়েছেন। আপাতত সইফকে বিয়ে করে চুটিয়ে সংসার করছেন করিনা। তবে আপনি কি জানেন যে এমন একটি সময় ছিল যখন তিনি একজন রাজনীতিবিদকে মন দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে ডেটও করতে চেয়েছিলেন করিনা।

    May 23, 2026, 16:21:45 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খানের আজ কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কাপুর পরিবারের মেয়ে বলিউডে নিজের জায়গা পাকা করেছেন। কেরিয়ারে অনেক দুর্দান্ত সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। এমনকী কাজের সঙ্গে, সইফ আলি খানকে বিয়ে করে সংসারও করছেন চুটিয়ে। তবে আপনি কি জানেন যে, এমন একটি সময় ছিল যখন কাপুর-কন্যা একজন রাজনীতিবিদকে হৃদয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে ডেট করতেও চেয়েছিলেন করিনা। আসুন জেনে নেওয়া যাক কে তিনি?

    করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান।
    সইফ আলি খানকে বিয়ে করার আগে করিনা কাপুর খানের নাম অনেক তারকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি লাইমলাইটে এসেছিলেন যখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এই রাজনীতিবিদদের সাথে ডেট করতে চান। সেই নেতা আর কেউ নন, কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী। তবে প্রকাশ্যে রাহুলের নাম নিতে দ্বিধা বোধ করতেন করিনা।

    প্রসঙ্গত, সিমি গারেওয়ালের চ্যাট শো-তে করিনা কাপুর এই কথা স্বীকার করেছিলেন। এটি ২০০০-এর দশকে ছিল যখন করিনা কাপুরও অন্যান্য সেলিব্রিটিদের মতো সিমি গারেওয়ালের শোতে হাজির হয়েছিলেন। শো চলাকালীন, যখন করিনা কাপুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সিমি, যদি তাঁকে বিশ্বের এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিতে হয়, যার সঙ্গে তিনি ডেট করতে চান, তবে তিনি কে হবেন? এরপরই রাহুল গান্ধীর নাম নেন করিনা।

    সিমি গারেওয়ালের প্রশ্নের জবাবে করিনা বলেন, ‘আমি কী বলব? আমি জানি না, এটা বলা উচিত কি উচিত না। কারণ এটি কিছুটা বিতর্কিত। আমি রাহুল গান্ধীর সম্পর্কে জানতে চাই। আমি তাঁর ছবিগুলি দেখি এবং আমি মনে করি তাঁকে জানা আকর্ষণীয় হবে। আমি একটি সিনেমা পরিবার থেকে এসেছি এবং তিনি একটি রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন, তাই সম্ভবত কথা বলার জন্য আকর্ষণীয় অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।’ কারিনার এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিকবার ভাইরাল হয়েছিল।

    ২০০৯ সালে 'ওমকারা' ছবিটি মুক্তির আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে করিনা যদিও এটি অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমি কখনো বলিনি যে আমি তার সঙ্গে ডেট করব। তিনি এবং আমি বড় পরিবার থেকে এসেছি এবং সম্ভবত এই কারণেই আমি এটি বলেছিলাম, তবে এখন এটি অতীতের একটি জিনিস। তিনি যদি একদিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হন তবে আমি খুশি হব, তবে আমি কখনোই তাঁর সঙ্গে ডেট করতে চাইব না।'

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

