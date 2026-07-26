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    'জোরে গান চালাতাম, সকলের অসুবিধা হত…', বাস্তব জীবনেও কি রাবণের ভুমিকায় ছিলেন যশ?

    রামায়ণের অভিনেতা যশ জানিয়েছেন যে তিনি সেটে গোখরে মিউজিক শোনেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন যে তিনি পুরো সেটের পরিবেশ খারাপ করে দেন। যশ জানালেন কেন তিনি জোরে সাউন্ডে মিউজিক শুনতেন। 

    Published on: Jul 26, 2026, 19:40:19 IST
    By Swati Das Banerjee
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    রামায়ণের ট্রেলার সান দিয়েগো কমিক কন-এ প্রদর্শিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু মানুষ ট্রেলারটির প্রশংসা করছেন। কমিক কন ট্রেলার লঞ্চে রণবীর কাপুর, যশ, নমিত মালহোত্রা এবং নিতেশ তিওয়ারি উপস্থিত ছিলেন। সেই ইভেন্টে একটি ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কথা বলার সময় যশ জানিয়েছেন যে সেটে তিনি কেমনভাবে থাকতেন।

    বাস্তব জীবনেও কি রাবণের ভুমিকায় ছিলেন যশ? (Youtube Video Grab)
    বাস্তব জীবনেও কি রাবণের ভুমিকায় ছিলেন যশ? (Youtube Video Grab)

    সেটে তিনি কিভাবে রাবণের চরিত্রে নিজেকে নিয়ে আসতেন?

    রিভিউ নেশন ইউটিউব চ্যানেলে রামায়ণের ক্যারেক্টার বর্ণনা করতে গিয়ে যশ তাঁর চরিত্রের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে তিনি প্রতিদিন কীভাবে রাবণের চরিত্রে আসতেন? যশ উত্তর দিলেন যে যখনই তিনি সেটে আসতেন, তখনই বিশাল বড় মুকুট পরে নিতেন, এতে তিনি সেই চরিত্রে নিজেকে নিয়ে যেতে পারতেন সহজে।

    মিউজিক দিয়ে সেটের এনার্জি বদলে দিতেন যশ

    যশ বলেন, ‘আমি একাই সেটের পুরো পরিবেশ তৈরি করতাম। আমি খুব গম্ভীর থাকতাম।’ এরমধ্যেই রণবীর জানান যে তিনি এখনও যশের সাথে কোনও দৃশ্য স্যুট করেননি, কিন্তু যারা যশের সাথে দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তারা বলেন যে যশ তার মিউজিক দিয়ে পুরো সেটের এনার্জি বদলে দিতেন।

    যশ কেন বললেন সেটের পরিবেশ খারাপ করেন?

    যশ বলেন, ‘আমি বড় স্পিকার নিয়ে আসতাম এবং সেগুলোতে ফুল ভলিউমে মিউজিক বাজাতাম। আমি শিবের গান বাজাতাম। রাবণ ভগবান শিবের একজন বড় ভক্ত। আমি সেগুলো শুনতাম, আমি সেই ট্রান্সে থাকতে চাইতাম। আমি খুব জোরে গান চালাতাম বলে সবার অসুবিধা হত।’

    প্রথম পার্টে একসাথে দেখা যাবে না রণবীর এবং যশকে

    রামায়ণের বিষয় নিয়ে কথা বললে, এই সিনেমার প্রথম পার্ট এই বছর দীপাবলির সময় মুক্তি পাবে। প্রথম পার্টে রণবীর কাপুর এবং যশের সাথে দৃশ্য দেখা যাবে না। সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্টে রাম এবং রাবণের যুদ্ধ ভক্তদের দেখতে হবে। সিনেমার দ্বিতীয় পার্ট আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে।

    ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, দেবী সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে রয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার যশ। হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল, লক্ষ্ণণের ভূমিকায় রবি দুবে থাকছেন। এছাড়াও দেখা মিলবে রাকুল প্রীত সিং, লারা দত্ত, অরুণ গোভিল, বিবেক ওবেরয়, কুণাল কাপুর প্রমুখদের।

    Home/Entertainment/'জোরে গান চালাতাম, সকলের অসুবিধা হত…', বাস্তব জীবনেও কি রাবণের ভুমিকায় ছিলেন যশ?
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