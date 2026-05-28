Marathi Actor Death: ২৫ বছরেই সব শেষ! ১০০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল এসইউভি, মৃত্যু অভিনেতা মহেশ-সহ ৮ জনের
২৫ বছরেই যবনিকা! অম্বেনালী ঘাটের হাজার ফুট গভীর খাদে পিষে গেল ‘আপ্পি আমচি কালেক্টর’ খ্যাত মহেশ-সহ ৮ জন। টলিউড যখন অনীক দত্তর মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন, তখনই এই মর্মান্তিক খবর এল মহারাষ্ট্র থেকে।
বয়সটা মাত্র পঁচিশ। কেরিয়ারের গ্রাফটা সবেমাত্র ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছিল। কিন্তু মরাঠি টেলিভিশনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘আপ্পি আমচি কালেক্টর’-এর সেই চেনা হাসিমুখটা যে এভাবে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে, তা কে জানত! মুম্বই থেকে মাত্র ১৮০ কিলোমিটার দূরে, পোলাদপুর-মহাবালেশ্বর রোডের অম্বেনালী ঘাটের এক গভীর গিরিখাদে গাড়ি ছিটকে পড়ে অকালে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় মরাঠি অভিনেতা মহেশ পওয়ার। দুর্ঘটনায় মহেশ-সহ মোট আটজন তরতাজা প্রাণের সলিলসমাধি ঘটেছে।
আনন্দের সফর নিমেষেই ট্র্যাজেডি
পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত দুটো নাগাদ দাপোলির হর্নে থেকে একটি এসইউভি (SUV) গাড়িতে চেপে সাতারার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন মহেশ ও তাঁর সাত বন্ধু। বয়স ১৯ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। কিন্তু রাত পেরিয়ে দুপুর গড়ালেও যখন তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছননি, তখন উদ্বেগ বাড়ে পরিবারের। শুরু হয় খোঁজখাঁজি। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে পোলাদপুরের একটি মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ট্র্যাক করে তদন্তকারীরা পৌঁছন অম্বেনালী ঘাট এলাকায়।
সোমবার সকালে ঘাটের সেই বিপজ্জনক বাঁকে উঁকি দিতেই শিউরে ওঠেন উদ্ধারকারীরা। প্রায় ১,০০০ ফুট (মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান অনুযায়ী প্রায় ১,৫০০ ফুট) গভীরে দলা পাকানো লোহার খাঁচার মতো পড়ে রয়েছে সেই এসইউভি গাড়িটি। প্রাথমিক অনুমান, পাহাড়ি ঘাটের বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই ভয়াবহ বিপর্যয়।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
মহেশ পওয়ার (২৫)-এর পাশাপাশি এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন রিতেশ লোখান্ডে (২২), সুহাস লোখান্ডে (২০), উৎকর্ষ শিংটে (২১), নিখিল শিংটে (২৫), আদিত্য সালুঙ্খে (২১), রাজেশ কাটকর (৩৫) এবং ১৯ বছরের তরুণ অংশ চহ্বাণ।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। তিনি জানান, প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতার সাথে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF) এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দলগুলির সহযোগিতায় পাঁচটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। দুর্গম খাদ হওয়ায় দেহগুলি উদ্ধার করতে কালঘাম ছুটছে উদ্ধারকারীদের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
মহেশের অকালপ্রয়াণের খবরটি প্রথম নিশ্চিত করে আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম ‘লোকমত’। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মরাঠি বিনোদন দুনিয়ায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ২৫ বছরের এক প্রতিভাবান অভিনেতার এমন নির্মম পরিণতি যেন বিনোদন জগতের সবাইকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More