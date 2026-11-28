আবার খুলবে হতুলপুরের রাজবাড়ীর দরজা, বসবে নাচ গানের আসর, জি বাংলায় আসছে কোন শো?
বিগত কিছুদিনের জি বাংলায় একাধিক ধারাবাহিকের প্রমো প্রকাশে আনা হয়েছে। তবে এবার একদম নতুন একটি প্রমো প্রকাশে এলো যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি ভুতুড়ে রাজবাড়ী যার নাম হতুলপুরের রাজবাড়ী, যেটি বহু বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। এবার সেই রাজবাড়ী আবার খুলতে চলেছে।
বিগত কিছুদিনের জি বাংলায় একাধিক ধারাবাহিকের প্রমো প্রকাশে আনা হয়েছে। তবে এবার একদম নতুন একটি প্রমো প্রকাশে এলো যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি ভুতুড়ে রাজবাড়ী যার নাম হতুলপুরের রাজবাড়ী, যেটি বহু বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। এবার সেই রাজবাড়ী আবার খুলতে চলেছে।
ভয়াবহ এই রাজ বাড়িতে বাস করে অশরীরী আত্মারা। ফোয়ারা থেকে ঘড়ি সবকিছুই বন্ধ, কিন্তু মাঝেমধ্যেই শুনতে পাওয়া যায় নুপুরের আওয়াজ। এত বছর পর আবার এই বাড়িতে জ্বলবে আলো, বসবে নাচ গানের আসর, জ্বলে উঠবে ঝাড়লন্ঠন।
কিন্তু কোন শো আসছে জি বাংলায়? কোনও ভুতুড়ে শো? নাকি অন্য কিছু? আসলে ধারাবাহিক নয় বরং জি বাংলায় আবার আসতে চলেছে ‘জি বাংলার সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড’। নাচে গানে মেতে উঠবে গোটা বাড়ি। পুরস্কৃত হবেন অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে সেরা ধারাবাহিক।
তবে প্রমো দেখে বোঝা যাচ্ছে এই গোটা অনুষ্ঠানটি এবার অন্যরকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভুতুড়ে বাড়ির আদলে তৈরি হবে অনুষ্ঠানের মঞ্চ। থিমের সঙ্গে মানানসই ভাবেই সেজে উঠবে গোটা অনুষ্ঠান। তবে জানা যায়নি এই অনুষ্ঠানটি কবে সম্প্রচারিত হবে।