Gas or Indigestion Causes: এই ১০টি খাবারের কারণেই পেটে গ্যাস হচ্ছে, অস্বস্তি কমাতে কোন কোন খাবার কম খাবেন

নিত্য গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? কিছু কিছু খাবার এই সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। গ্যাসের সমস্যা হলে কোন কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন? জানাচ্ছেন পুষ্টিবিদ তেজল ঘুলে।
বিনস: অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এটি। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে বলে এতে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। ভালো করে রান্না করা বিনস থেকে অবশ্য গ্যাসের সমস্যা কম হয়।
ফুলকপি আর ব্রকোলি: এই আনাজগুলিতে প্রচুর Raffinose থাকে। এই উপাদানটি গ্যাসের সমস্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।
গমের থেকে তৈরি খাবার: এতে প্রচুর Gluten থাকে। যাঁদের প্রচণ্ড গ্যাসের সমস্যা হয়, তাঁরা এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।
পেঁয়াজ: এটি প্রচুর রান্নাতেই ব্যবহার হয়। কিন্তু এতে fructose নামের চিনি জাতীয় উপাদান থাকে। এটি অনেকের পেটেই সহজে হজম হয় না। ফলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।
রসুন: সকলের ক্ষেত্রে সমস্যা না হলেও, কারও কারও রসুনে অ্যালার্জির সমস্যা হয়। তাঁদের রসুন খেলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।
দুগ্ধজাত দ্রব্য: এতে প্রচুর protein এবং calcium থাকে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে থাকা lactose আবার অনেকের সহ্য হয় না। তাঁদের এই ধরনের খাবার খেলে গ্যাসের সমস্যা হয়।
বার্লি: এতেও প্রচুর ফাইবার রয়েছে। সেই ফাইবার অনেকেই হজম করতে পারেন না। তার ফলে গ্যাস হতে পারে।
শসা: শুনে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু শসা অন্য খাবার হজম করতে সাহায্য করলেও, নিজে গ্যাসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই গ্যাসের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই শসা খান।
সয়াবিন: অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এটি। কিন্তু এর কিছু কিছু উপাদান গ্যাসের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই পেটের সমস্যা হলে এই খাবারটি এড়িয়ে চলুন।
ভাজাভুজি: এই ধরনের খাবার গ্যাসের পরিমাণ মারাত্মক বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে যে পরিমাণে তেল থাকে, সেটি হজম হয় না অনেক সময়েই। তার কারণে বাড়ে গ্যাস।