    Best Quotes for 2026: নতুন বছর শুরুর আগে এই ২০টি উক্তি জেনে নিন, এগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে এগিয়ে যেতে

    Published on: Dec 31, 2025 10:03 AM IST
    By Suman Roy
    পুরানো বছরের ক্যালেন্ডার শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ২০২৬। নতুন বছর মানেই কেবল তারিখের পরিবর্তন নয়, এটি হলো নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার এবং জীবনকে ইতিবাচকতায় ভরিয়ে দেওয়ার এক মোক্ষম সুযোগ। অনেক সময় আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সামান্য একটু অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়।

    নতুন বছর শুরুর আগে এই ২০টি উক্তি জেনে নিন, এগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে এগিয়ে যেতে
    নতুন বছর শুরুর আগে এই ২০টি উক্তি জেনে নিন, এগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে এগিয়ে যেতে

    নতুন বছরে আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করতে এবং জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এমন ২০টি অনুপ্রেরণামূলক উক্তি (Quotes) জেনে নিন।

    নতুন বছরের সংকল্প: আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে এমন ২০টি সেরা উক্তি

    এই উক্তিগুলো আপনি চাইলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্যাটাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন অথবা নিজের ডায়েরির পাতায় লিখে রাখতে পারেন:

    স্বপ্ন ও নতুন শুরু নিয়ে

    • ১. "নতুন বছর হলো একটি ৩৬৫ পৃষ্ঠার সাদা বই। আসুন আমরা এর প্রথম পাতাটি খুব সুন্দর করে লিখি।" — ব্র্যাড পেজলি
    • ২. "আপনার বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে আপনার সামনের লক্ষ্য অনেক বেশি শক্তিশালী।"
    • ৩. "সূর্য প্রতিদিন নতুন করে উদিত হয়, তেমনই প্রতিটি বছর আমাদের জীবনে নতুন সুযোগ নিয়ে আসে।"
    • ৪. "অতীতকে বিদায় জানানোর সাহস থাকলে, জীবন আপনাকে নতুন একটি 'হ্যালো' দিয়ে পুরস্কৃত করবে।" — পাওলো কোয়েলহো
    • ৫. "আগামীকাল হলো ২০২৬ সালের প্রথম সাদা পৃষ্ঠা। আজই ঠিক করুন আপনি কী অর্জন করতে চান।"

    লক্ষ্য ও পরিশ্রম নিয়ে

    • ৬. "সাফল্য মানে কেবল জয় নয়, সাফল্য মানে বারবার পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়ানো।"
    • ৭. "বছরের শেষ লক্ষ্য যেন গত বছরের চেয়ে উন্নত হওয়ার জেদ হয়।"
    • ৮. "নতুন বছরে নতুন কোনো কাজ শুরু করতে আপনার মহান হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু মহান হওয়ার জন্য কাজটি শুরু করা প্রয়োজন।"
    • ৯. "সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, তাই ২০২৬ সালটিকে নিজের করার দায়িত্ব আপনারই।"
    • ১০. "কঠিন পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না, এ বছর আপনার পরিশ্রমকে অভ্যাসে পরিণত করুন।"

    মানসিক শান্তি ও ইতিবাচকতা নিয়ে

    • ১১. "বিগত বছরের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিন, কিন্তু সেগুলোকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়াবেন না।"
    • ১২. "নতুন বছরে আপনার চারপাশটা এমন মানুষ দিয়ে সাজান যারা আপনাকে উপরে উঠতে সাহায্য করবে।"
    • ১৩. "সুখ কোনো গন্তব্য নয়, এটি একটি যাত্রাপথ। এই পুরো বছরটি সুখে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিন।"
    • ১৪. "নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন; আপনার ভেতর এমন কিছু আছে যা যেকোনো বাধার চেয়ে বড়।"
    • ১৫. "জীবনকে উদযাপন করুন। প্রতিটি ছোট ছোট মুহূর্তই ২০২৬-কে বিশেষ করে তুলবে।"

    সাহস ও পরিবর্তন নিয়ে

    • ১৬. "পরিবর্তন কঠিন হতে পারে, কিন্তু নতুন বছরে নিজেকে না বদলালে আপনি কখনও বড় হতে পারবেন না।"
    • ১৭. "ভয়কে জয় করাই হলো এই বছরের সেরা প্রাপ্তি।"
    • ১৮. "পুরানো চাবি দিয়ে কখনও নতুন দরজা খোলা যায় না; তাই নিজের চিন্তাধারা বদলান।"
    • ১৯. "২০২৬ সালে অজুহাত নয়, কেবল ফলাফলের ওপর নজর দিন।"
    • ২০. "আপনি কত ধীরে এগোচ্ছেন তা বিষয় নয়, যতক্ষণ না আপনি থেমে যাচ্ছেন।" — কনফুসিয়াস

    ২০২৬ সাল যেন কেবল উৎসবের আমেজেই শেষ না হয়ে যায়। এই উক্তিগুলো আপনার মনের কোণে আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখুক। মনে রাখবেন, বছরের প্রথম দিনটি থেকে আপনি যা শুরু করবেন, তার রেশ রয়ে যাবে পুরো বছর জুড়ে। শুভ নববর্ষ ২০২৬!

