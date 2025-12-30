Edit Profile
    শীতে শরীর গরম রাখতে খেতে পারেন এই ৩ খাবার! স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে

    চিকিৎসকদের মতে, আমাদের খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনলেই বাইরের ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি পায় শরীর। বাড়তি কোনো সাপ্লিমেন্ট বা ওষুধ ছাড়াই রান্নাঘরের সাধারণ তিনটি খাবার আপনাকে দিতে পারে দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

    Published on: Dec 30, 2025 9:13 AM IST
    By Suman Roy
    কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দেশ। শীতের এই মরসুমে নিজেকে উষ্ণ রাখতে আমরা গরম পোশাকের ওপর ভরসা করি ঠিকই, কিন্তু শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখা আরও বেশি জরুরি। চিকিৎসকদের মতে, আমাদের খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনলেই বাইরের ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি পায় শরীর। বাড়তি কোনো সাপ্লিমেন্ট বা ওষুধ ছাড়াই রান্নাঘরের সাধারণ তিনটি খাবার আপনাকে দিতে পারে দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

    শীতে শরীর গরম রাখতে খেতে পারেন এই ৩ খাবার! স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে
    শীতে শরীর গরম রাখতে খেতে পারেন এই ৩ খাবার! স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে

    শীতে শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে গরম রাখতে যে তিনটি খাবার ম্যাজিকের মতো কাজ করে, জেনে নিন সেগুলির নাম।

    শীতে শরীর উষ্ণ রাখার সেরা ৩টি সুপারফুড

    এমন অনেক খাবার আছে যা খেলে সাময়িক গরম লাগে, কিন্তু তা শরীরের ক্ষতি করতে পারে (যেমন অতিরিক্ত ক্যাফেইন)। তবে নিচের এই তিনটি খাবার সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কার্যকর:

    ১. আদা (Ginger)

    আদাকে বলা হয় প্রাকৃতিক 'থার্মোজেনিক' খাবার। এর মধ্যে থাকা 'জিনজারোল' নামক উপাদান শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, যার ফলে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়।

    • কীভাবে খাবেন: শীতের সকালে আদা চা বা গরম জলে আদা ফুটিয়ে পান করলে শুধু শরীর গরমই থাকে না, বরং সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথার ঝুঁকিও কমে। এটি হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে।

    ২. গুড় (Jaggery)

    চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হলো গুড়। গুড়ে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং ক্যালোরি থাকে যা শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। এটি রক্তনালীকে প্রসারিত করে শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

    • কীভাবে খাবেন: দুপুরের বা রাতের খাবারের পর ছোট এক টুকরো গুড় খেলে তা শরীর গরম রাখার পাশাপাশি মেটাবলিজম বাড়ায় এবং ফুসফুসকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

    ৩. তিল (Sesame Seeds)

    শীতকালীন ডায়েটে তিল থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। এটি শরীরে তাপ উৎপন্ন করার ক্ষমতা রাখে এবং হাড়ের জয়েন্টের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে যা শীতে অনেকেরই বেড়ে যায়।

    • কীভাবে খাবেন: তিলের নাড়ু বা তিল দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবার খেতে পারেন। এছাড়া সকালে খালি পেটে অল্প তিল চিবিয়ে খেলেও সারাদিন শরীরের উষ্ণতা বজায় থাকে।

    কেন এই তিনটি খাবারই সেরা?

    • নিরাপদ: এই খাবারগুলোর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
    • সাশ্রয়ী: এগুলো খুব সহজেই আমাদের হাতের কাছে পাওয়া যায়।
    • রোগ প্রতিরোধ: এই তিনটি খাবারই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর, যা শীতকালীন ফ্লু থেকে সুরক্ষা দেয়।

    বাড়তি সতর্কতা

    অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। তাই এই খাবারগুলো নিয়মিত খেলেও পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে যারা রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের রোগী, তারা গুড় খাওয়ার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন।

