ঠান্ডা পড়তেই সর্দিতে বন্ধ নাক? এই ঘরোয়া ৫ উপায়ে বন্ধ নাক ঝটপট খুলুন
মূলত নাসিকা পথে রক্তনালীর প্রদাহ এবং শ্লেষ্মা জমে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়। তবে চিন্তার কিছু নেই, হাতের নাগালে থাকা কিছু ঘরোয়া উপায়ে আপনি মাত্র কয়েক মিনিটেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
শীতের আমেজ শুরু হতেই ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে সর্দি-কাশির উপদ্রব। সর্দির সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক অংশ হলো 'বন্ধ নাক'। এর ফলে শ্বাস নিতে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি মাথায় যন্ত্রণা এবং ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। মূলত নাসিকা পথে রক্তনালীর প্রদাহ এবং শ্লেষ্মা জমে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়। তবে চিন্তার কিছু নেই, হাতের নাগালে থাকা কিছু ঘরোয়া উপায়ে আপনি মাত্র কয়েক মিনিটেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
বন্ধ নাক ঝটপট খোলার ৫টি কার্যকর ঘরোয়া উপায় জেনে নিন।
বন্ধ নাক খোলার ৫টি সহজ ঘরোয়া টোটকা
১. গরম জলের ভাপ বা স্টিম ইনহেলেশন (Steam Inhalation)
বন্ধ নাক খোলার সবচেয়ে প্রাচীন এবং কার্যকরী পদ্ধতি হলো গরম জলের ভাপ নেওয়া।
- পদ্ধতি: একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে নিন। মাথায় তোয়ালে চাপা দিয়ে সেই পাত্রের গরম বাষ্প নাক দিয়ে টানার চেষ্টা করুন। জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল বা সামান্য ভিক্স মিশিয়ে নিলে দ্রুত আরাম পাবেন। এটি নাসিকা পথের শ্লেষ্মা পাতলা করে বের করে দিতে সাহায্য করে।
২. নাসিকা সেঁক বা ওয়ার্ম কম্প্রেস (Warm Compress)
নাকের ওপর গরম সেঁক দিলে প্রদাহ কমে এবং নাসিকা পথ পরিষ্কার হয়।
- পদ্ধতি: একটি পরিষ্কার কাপড় গরম জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিন। এবার সেই গরম কাপড়টি নাকের ওপর এবং কপালে কয়েক মিনিট দিয়ে রাখুন। উষ্ণতা রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে নাক খুলতে সাহায্য করবে।
৩. আদা চা (Ginger Tea)
আদার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা সর্দি কমাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।
- পদ্ধতি: এক কাপ গরম জলে আদা ফুটিয়ে তাতে সামান্য মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। গরম চায়ের ভাপ এবং আদার গুণাগুণ আপনার বন্ধ নাক মুহূর্তেই খুলে দেবে।
৪. রসুন ও জোয়ানের ব্যবহার
রসুন একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-বায়োটিক। এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
- পদ্ধতি: ২-৩ কোয়া রসুন থেঁতো করে জলে ফুটিয়ে সেই জল পান করতে পারেন। অথবা শুকনো খোলায় রসুন ও জোয়ান ভেজে একটি পাতলা কাপড়ে পুটলি তৈরি করে নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিন। এটি নাসিকা পথের জমাট ভাব দ্রুত কাটিয়ে দেয়।
৫. পর্যাপ্ত জলপান ও আর্দ্রতা (Hydration)
শরীর আর্দ্র থাকলে শ্লেষ্মা তরল থাকে, যা সহজে বেরিয়ে আসে।
- পদ্ধতি: সারা দিন কুসুম কুসুম গরম জল পান করুন। এতে গলার খুসখুসে ভাব কমবে এবং নাক বন্ধ হওয়ার সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন। রাতে শোওয়ার সময় মাথাটি সামান্য উঁচুতে রেখে ঘুমালে নাক বন্ধ হওয়ার ভয় কম থাকে।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন?
- যদি ঘরোয়া উপায়েও ১০ দিনের বেশি নাক বন্ধ থাকে, সাথে প্রচণ্ড জ্বর বা হলদেটে-সবুজ কফ বের হয়, তবে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
বন্ধ নাক নিয়ে কষ্ট না পেয়ে এই প্রাকৃতিক উপায়গুলো আজই চেষ্টা করে দেখুন। সঠিক সময়ে যত্ন নিলে সর্দি খুব বড় আকার ধারণ করতে পারে না। সুস্থ থাকুন এবং শীতের দিনগুলো উপভোগ করুন।