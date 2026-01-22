Edit Profile
    Drinking Milk with Ghee: এক গ্লাস দুধে এক চামচ ঘি মিশিয়ে খেলে কী হয় জানেন? জানলে চমকে যাবেন

    রোজকার পুষ্টির জন্য অনেকেই এক গ্লাস করে দুধ খান। কিন্তু এর সঙ্গে ঘি মেশালে কী হয় জানেন?

    Published on: Jan 22, 2026 10:23 AM IST
    By Suman Roy
    দুধ সুষম খাবার হিসাবে পরিচিত। শিশু হোক বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা— যে কেউই দুধ থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি পেতে পারেন। তবে অনেকের দুধে অ্যালার্জির সমস্যা ,হয়, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু মোটের উপর দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর পানীয়।

    এক গ্লাস দুধে এক চামচ ঘি মিশিয়ে খেলে কী হয় জানেন? জানলে চমকে যাবেন
    কিন্তু দুধে ঘি মেশালে কী হয়?

    এখন করোনার কারণে অনেকেরই বাইরে বেরোনোর পরিমাণ কমে গিয়েছে। ফলে কমে গিয়েছে শরীরচর্চা বা এক্সারসাইজের সময়। এটির কারণে বাড়ছে ক্লান্তি। কমে যাচ্ছে চনমনে ভাব। তাছাড়া অনেকেরই ঘুমের সমস্যা হচ্ছে।

    এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন দুধ দিয়েই। ভারতীয় আয়ুর্বেদে এই সমস্যার দাওয়াই হিসাবে দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে পান করার কথা বলা হয়েছে। এক গ্লাস দুধে এক চামচ ঘি মিশিয়ে খেলে ক্লান্তি ভাবে অনেকটাই কেটে যেতে পারে।

    কী কী উপকার হয় দুধে ঘি মিশিয়ে খেলে?

    • প্রথমত, ক্লান্তি ভাব কাটে। শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যায় অনেক তাড়াতাড়ি। সকালে জলখাবারের সঙ্গে এই মিশ্রণ পান করলে সারাদিনের প্রয়োজনীয় শক্তির অনেকটাই পাওয়া যায়।
    • যাঁরা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাঁদের জন্যও এটি খুব কাজের। কারণ অতিরিক্ত শরীরচর্চার ফলে অনেক সময়েই বেশি খিদে পেয়ে যায়। তাতে শরীরে মেদ জমার আশঙ্কা বাড়ে। সেটি ঝরাতে আরও বেশি শরীরচর্চা করতে হয়। কিন্তু দিনে একবার দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খেলে এই সমস্যা হয় না। প্রচুর ব্যায়াম করলেও খুব বেশি খিদে পায় না। পেট ভরা থাকে।
    • রাতে ঘুমের সমস্যা হচ্ছে? সেই সমস্যাও কমিয়ে দিতে পারে এটি। গভীর ঘুম হয় দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খেলে।
    • রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে এটি। নিয়মিত এক গ্লাস দুধের সঙ্গে এক চামচ ঘি মিশিয়ে খেলেই যথেষ্ট।
