Health Benefits of Ginger Water: কেন বলা হয় আদা-জল খেয়ে কাজে লাগতে? জানেন কি, এর কত গুণ

সাধারণ আদা বা শুকনো আদা বা আদা গুঁড়ো— প্রত্যেকটিরই অনেক গুণ। নিয়মিত এটি খেলে শরীরের বহু ধরনের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। জেনে নিন, সেগুলি কী কী।
অনেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপক উপকারী হতে পারে এই আদা জল। রোজ সকালে অল্প উষ্ণ জলে আদা বা আদা গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।
সর্দি-কাশির সমস্যা ভুগছেন? হাল্কা গরম জলে আদা ভিজিয়ে রাখুন। মিনিট খানেক রেখে সেই জল খান। তাতে সর্দি-কাশির সমস্যা কমবে। জমে থাকা মিউকাস বেরিয়ে যাবে।
হজমের সমস্যা, পেট ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা কমাতে পারে আদা জল। সকালে খালি পেটে হাল্কা গরম জলে আদা মিশিয়ে খেলে এই সমস্যার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়।
ওজন কমাতে চান? বাড়তি মেদ ঝরাতে চান? তাহলে আপনার উপকার করতে পারে আয়ুর্বেদের এই অব্যর্থ ওষুধটি। এর বেশ কিছু উপাদান বিপাক হার বাড়িয়ে দেয়। তাতেই কমে বাড়তি মেদ।
চায়ের সঙ্গে আদা-জল মিশিয়ে নিন। তাতে বাড়বে রোগ প্রতিরোধ শক্তি। মরশুম বদলের সময়ে এই পানীয় আপনার দারুণ কাজে লাগতে পারে।