সকালের কুয়াশা আর বায়ুদূষণ কি হার্ট অ্যাটাক বাড়াচ্ছে? কী বলছেন চিকিৎসক

আজকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দেন এবং বাতাসে কুয়াশা বা 'কুয়াশা'র একটি স্তর দেখা যায়। যা কোনো মৌসুমি ঘটনা নয়, বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদর। যা একজন ব্যক্তির শরীর, বিশেষ করে হার্টকে প্রভাবিত করে। ইন্ডিয়ান স্পাইনাল ইনজুরিজ সেন্টারের প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অসীম ধাল জানাচ্ছেন কেন প্রাক-ভোরের সময় হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি বৃদ্ধি পায়।
সকালের সবচেয়ে খারাপ সময় সম্পর্কে জানতে আপনাকে প্রথমে দুটি উপাদান ভালোভাবে বুঝতে হবে। প্রথমটি হ'ল শরীরের বাইরে যা ঘটছে এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আমাদের দেহের অভ্যন্তরে কী ঘটছে।
বাহ্যিক কারণ- ধোঁয়া (ধোঁয়াশা) সকালের ধোঁয়া প্রায়শই সবচেয়ে ঘন হয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, পৃষ্ঠের কাছাকাছি উষ্ণ বাতাস এটিতে উঠে যায় এবং এর সাথে দূষণ বাড়ে। কিন্তু ঠান্ডা মৌসুমে ঠান্ডা বাতাস তার উপরে আটকে থাকা উষ্ণ বাতাসের স্তর দিয়ে উঠতে পারে না। এটি একটি ঢাকনার মতো কাজ করে, রাতারাতি গাড়ি, শিল্প উত্স থেকে দূষণকারী এবং জ্বলন্ত আগুন ঠিক যেখানে আমরা শ্বাস নিই। কেন সকালের ধোঁয়া সকালের ধোঁয়ার সবচেয়ে উদ্বেগজনক উপাদান হ'ল পিএম 2.5। এই ক্ষুদ্র, অদৃশ্য কণাগুলি এতটাই ছোট যে তারা এমনকি শরীরের প্রাকৃতিক ফিল্টারগুলি অতিক্রম করে এবং ফুসফুস থেকে সরাসরি রক্ত প্রবাহে যায়।
অভ্যন্তরীণ কারণ- সার্কাডিয়ান ছন্দ শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা সার্কাডিয়ান ছন্দ বিবেচনা করুন। সকালটা মানুষের হৃদয়ের জন্য স্বাভাবিকভাবেই চাপের সময়। যখন আমরা জেগে উঠি, তখন আমাদের শরীর 'শুরু করুন' হরমোনগুলির একটি ঝাঁকুনি প্রকাশ করে, প্রধানত কর্টিসল এবং অ্যাড্রেনালিন। ধোঁয়ার সাথে হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্ক কী? সকালে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথেই সার্কাডিয়ান ছন্দের কারণে আপনার হার্ট একটু বেশি চাপে পড়ে। এক্ষেত্রে সকালের ধোঁয়া ভরা বাতাসে যখন গভীর নিঃশ্বাস নেন। সুতরাং ক্ষুদ্র পিএম 2.5 কণা আপনার রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে। আপনার শরীর সেই কণাগুলিকে বিদেশী জীব হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং একটি বড় প্রদাহজনক অবস্থা সক্রিয় করে। এই প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়াটি অগত্যা আপনার ফুসফুসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আপনার রক্তনালী এবং করোনারি ধমনীগুলির সূক্ষ্ম আস্তরণ সহ আপনার সারা শরীর জুড়ে ঘটতে পারে। এই জিনিসগুলি ভবিষ্যতে প্রদাহ সৃষ্টি করে বিপদ তৈরি করে- প্রদাহের কারণে আপনার ধমনীগুলি সংকুচিত বা শক্ত হয়ে যায়, যার ফলে আপনার রক্তচাপ আবার বাড়ে। যদি আপনার ধমনীতে কোলেস্টেরল ফলক থাকে (যা অনেকে জানেন না), প্রদাহ এই ফলকগুলিকে অস্থিতিশীল করে এবং ভেঙে যায়। - যখন ফলক ভেঙে যায়, তখন শরীর এটি নিরাময়ের জন্য রক্ত জমাট বাঁধার চেষ্টা করে এবং যদি এটি করোনারি ধমনীকে আটকে দেয় তবে এটি হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। যা হার্ট অ্যাটাক।
সকালের ধোঁয়া, স্বাভাবিক সকালের চাপের সাথে মিলিত হয়ে হার্টের ঘটনার জন্য 'নিখুঁত ঝড়' তৈরি করে। আমরা রাতারাতি বাইরের বাতাসের গুণমান ঠিক করতে পারি না, তবে আমরা অবশ্যই হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারি। হার্টের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে একজন ব্যক্তির যত্নের এই পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা উচিত। প্রথমত, একিউআই পরীক্ষা করুন - অন্য কোনও কিছুর আগে, আপনার ফোনে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) পরীক্ষা করুন। এটি একটি প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত, যেমন আবহাওয়া পরীক্ষা করা। মর্নিং ওয়াক পুনর্বিবেচনা করুন - চিকিত্সকরা বলেছেন যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি যে অনেকে মনে করেন যে সকালে হাঁটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভাল জিনিস। কিন্তু, যদি সেই একিউআই 'খারাপ', 'খুব খারাপ' বা 'গুরুতর' হয় তবে আপনি ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারেন। আপনি এমন এক সময়ে আপনার ফুসফুসে বিষের পরিমাণ ইনজেকশন দিচ্ছেন যখন আপনার হৃদয় সবচেয়ে সংবেদনশীল।
রুটিনে পরিবর্তন আনুন - এমন অনেক দিন থাকতে পারে যখন আপনি বাড়ির ভিতরে আপনার ওয়ার্কআউট করতে চান। ধূমপানের মাত্রা সাধারণত দিনের বেলা নিরাপদ থাকে। সকালে ঘর বন্ধ রাখুন- সকালে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রাখুন। যদি সম্ভব হয় তবে আপনার বেডরুমে একটি ভাল এয়ার পিউরিফায়ার ইনস্টল করুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সারা রাত শ্বাস নেন তা পরিষ্কার এবং নিরাপদ। একটি মাস্ক পরুন - যদি আপনাকে একেবারে বাড়ি থেকে বের হতে হয় তবে একটি ভাল ফিটিং এন 95 বা এফএফপি 2 মাস্ক পরুন। একটি সাধারণ কাপড়ের মাস্ক আপনাকে PM2.5 থেকে রক্ষা করবে না। আপনার ঝুঁকি সনাক্ত করুন - আপনার যদি ইতিমধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ থাকে তবে আপনি সর্বাধিক ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাই আরও সতর্ক থাকুন এবং আপনার নির্ধারিত ওষুধগুলি গ্রহণ করতে ভুলবেন না।