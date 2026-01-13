Edit Profile
    রোজ সকালে গরম জলে লেবুর রস পান করলে কী হয়? শরীরের জন্য বিরাট কাজের এই অভ্যাস

    শরীরকে ভেতর থেকে বিষমুক্ত করতে বা ‘ডিটক্স’ করতে লেবু-জলের জুড়ি মেলা ভার। অনেক তারকাই তাঁদের ফিটনেস রহস্য হিসেবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে লেবু-জল পানের কথা বলেন।

    Published on: Jan 13, 2026 10:03 AM IST
    By Suman Roy
    সকালটা যদি স্বাস্থ্যকর কোনো পানীয় দিয়ে শুরু করা যায়, তবে তার প্রভাব সারাদিন শরীরে বজায় থাকে। শরীরকে ভেতর থেকে বিষমুক্ত করতে বা ‘ডিটক্স’ করতে লেবু-জলের জুড়ি মেলা ভার। অনেক তারকাই তাঁদের ফিটনেস রহস্য হিসেবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে লেবু-জল পানের কথা বলেন। কিন্তু এর আসল বৈজ্ঞানিক উপকারিতাগুলো কী কী?

    ২০২৬-এর এই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ে অনেক বেশি সচেতন, তখন লেবু-জল পানের সঠিক নিয়ম ও গুণাগুণ জেনে নেওয়া জরুরি।

    সকালে উষ্ণ লেবু-জল: এক গ্লাসেই মিলবে অসামান্য স্বাস্থ্য সুবিধা

    সকালে উঠে এক গ্লাস ইষদুষ্ণ জলে অর্ধেকটি লেবুর রস মিশিয়ে পান করা আপনার শরীরের জন্য প্রাকৃতিক ওষুধের মতো কাজ করতে পারে। এর প্রধান ৫টি উপকারিতা নিচে আলোচনা করা হলো:

    ১. হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি (Better Digestion)

    লেবুর রস আমাদের যকৃৎ বা লিভারকে পিত্তরস (Bile) উৎপাদনে সাহায্য করে, যা চর্বি জাতীয় খাবার হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকালে এই পানীয়টি খেলে পরিপাকতন্ত্র সচল হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়।

    ২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো (Boosts Immunity)

    লেবু হলো ভিটামিন সি-এর অন্যতম উৎস। এটি শ্বেত রক্তকণিকার উৎপাদন বাড়িয়ে শরীরকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে শীতকাল বা ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি থেকে বাঁচতে এটি দারুণ কার্যকর।

    ৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মেদ ঝরানো

    লেবুতে রয়েছে পেকটিন ফাইবার, যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া গরম জল ও লেবুর মিশ্রণ শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক হার বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে দ্রুত ক্যালরি বার্ন হয় এবং ওজন কমানো সহজ হয়।

    ৪. ত্বকের উজ্জ্বলতা ও ডিটক্সিং

    শরীরের রক্ত থেকে টক্সিন বা দূষিত পদার্থ বের করে দিতে লেবু-জল সাহায্য করে। রক্ত পরিষ্কার থাকলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকে। এর ফলে ব্রণর সমস্যা কমে এবং ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত দেখায়।

    ৫. কিডনিতে পাথর প্রতিরোধ

    লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মূত্রের ঘনত্ব কমিয়ে দেয় এবং ক্যালসিয়াম জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত লেবু-জল পান করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

    কিছু জরুরি সতর্কতা ও নিয়ম

    • জলের তাপমাত্রা: জল খুব বেশি গরম হওয়া উচিত নয়, কারণ অতিরিক্ত তাপে লেবুর ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। জল সবসময় ইষদুষ্ণ বা হালকা গরম রাখা উচিত।
    • দাঁতের এনামেল: লেবুর অ্যাসিডিক প্রকৃতি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করতে পারে। তাই লেবু-জল খাওয়ার পর সাধারণ জল দিয়ে কুলকুচি করে নেওয়া ভালো।
    • খালি পেটে এসিডিটি: যাঁদের তীব্র গ্যাস্ট্রিক বা আলসারের সমস্যা রয়েছে, তাঁরা খালি পেটে লেবু-জল খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

    শেষ কথা

    সামান্য খরচে শরীরের যত্ন নেওয়ার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। সুস্থ থাকতে এবং নিজেকে সতেজ রাখতে আজ থেকেই অভ্যেস করুন সকালে এক গ্লাস উষ্ণ লেবু-জল পানের।

