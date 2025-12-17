Edit Profile
    প্রতি রাতে এক কোয়া রসুন খেলে কী হয়? কাদের এই কাজটি শুরু করা উচিত

    র তীব্র গন্ধ এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রধানত একটি সালফার-ভিত্তিক যৌগ অ্যালিসিন (Allicin)-এর কারণে। প্রতিদিন রাতে এক কোয়া কাঁচা রসুন খেলে শরীরের ওপর তার শক্তিশালী প্রভাব পড়তে পারে।

    Published on: Dec 17, 2025 4:39 PM IST
    By Suman Roy
    রসুন (Garlic) হলো একটি মসলা এবং প্রাকৃতিক ওষুধ, যা হাজার হাজার বছর ধরে রান্না এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর তীব্র গন্ধ এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রধানত একটি সালফার-ভিত্তিক যৌগ অ্যালিসিন (Allicin)-এর কারণে। প্রতিদিন রাতে এক কোয়া কাঁচা রসুন খেলে শরীরের ওপর তার শক্তিশালী প্রভাব পড়তে পারে।

    প্রতি রাতে এক কোয়া কাঁচা রসুন খাওয়ার সম্ভাব্য উপকারিতা, ঝুঁকি এবং কাদের এই অভ্যাস এড়িয়ে চলা উচিত, জেনে নিন।

    ১. রাতে এক কোয়া রসুন খাওয়ার উপকারিতা

    প্রতিদিন রাতে খাওয়ার অভ্যাস করলে বিশেষত অ্যালিসিনের কারণে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে:

    ক. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Immunity Boost)

    রসুন তার অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। এটি সাধারণ ঠান্ডা লাগা, ফ্লু এবং বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

    রাতে এটি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সারা রাত ধরে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

    খ. হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা (Cardiovascular Protection)

    রসুন রক্তচাপ (Blood Pressure) এবং খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে।

    অ্যালিসিন রক্তনালীগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করে, রক্ত প্রবাহকে উন্নত করে।

    গ. প্রদাহ এবং ডিটক্সিকেশন

    রসুনে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ (Inflammation) কমাতে সাহায্য করে।

    এটি যকৃতের (Liver) এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করে শরীরকে ডিটক্সিফাই (Detoxification) করতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

    ঘ. হজম প্রক্রিয়া ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য

    সকালে খালি পেটে রসুন খাওয়ার প্রচলন থাকলেও, রাতে এটি খেলে হজম প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং অন্ত্রের খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে।

    ২. কেন রাতে কাঁচা রসুন খাওয়া উচিত?

    অনেকে রাতে ঘুমোনোর আগে রসুন খেতে পছন্দ করেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে রাতের বেলা যখন শরীর বিশ্রাম নেয়, তখন রসুনের উপাদানগুলি শরীরকে মেরামত ও নিরাময় করার জন্য আরও বেশি সময় পায়। এছাড়া, এটি ঘুমানোর সময় রক্তচাপকেও স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে।

    ৩. কারা রসুন খাওয়া এড়িয়ে যাবেন বা সীমিত করবেন? (ঝুঁকি)

    যদিও রসুন একটি উপকারী খাদ্য, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়াতে পারে:

    • হজমের সমস্যা (Acid Reflux and IBS): রসুন প্রাকৃতিকভাবে অম্লীয়। যাদের গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD), বুকজ্বালা (Heartburn) বা ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রোম (IBS) আছে, তাদের রাতে কাঁচা রসুন খেলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।
    • রক্ত পাতলা করার ওষুধ (Blood Thinners): রসুন একটি প্রাকৃতিক রক্ত ​​পাতলাকারী (Blood Thinner)। যারা অ্যাসপিরিন, ওয়ারফারিন (Warfarin) বা অন্যান্য রক্ত ​​পাতলা করার ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের অতিরিক্ত রসুন খেলে রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।
    • সার্জারির আগে: কোনো অস্ত্রোপচারের (Surgery) অন্তত দুই সপ্তাহ আগে রসুন খাওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এটি রক্তপাত বাড়িয়ে দিতে পারে।
    • ওষুধের সাথে মিথস্ক্রিয়া: কিছু ওষুধের (যেমন HIV বা এইডসের ওষুধ) সাথে রসুন প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

    ৪. জেনে রাখুন

    প্রতি রাতে এক কোয়া কাঁচা রসুন খাওয়া স্বাস্থ্য, বিশেষত হৃদযন্ত্র এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। তবে এর শক্তিশালী প্রভাবের কারণে এটি খাওয়ার আগে শরীরের বর্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য ওষুধের কথা মাথায় রেখে একজন পুষ্টিবিদ বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

    © 2025 HindustanTimes