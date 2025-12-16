Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    প্রতিদিন নিয়ম করে দুটো করে খেজুর খেলে কী হয়? জানলে অবাক হয়ে যাবেন

    পুষ্টিবিদরা প্রায়শই প্রতিদিন নিয়ম করে সীমিত পরিমাণে খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দেন। মাত্র দুটি খেজুর নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের ওপর কী ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, তা জেনে নেওয়া যাক।

    Published on: Dec 16, 2025 9:12 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    খেজুর (Dates) হলো প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি, ফাইবার (Fiber) এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে (Antioxidants) ভরপুর একটি ফল। এটি মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার প্রধান খাদ্য হলেও, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পুষ্টিবিদরা প্রায়শই প্রতিদিন নিয়ম করে সীমিত পরিমাণে খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দেন। মাত্র দুটি খেজুর (গড়ে প্রায় ৪০-৫০ গ্রাম) নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের ওপর কী ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, তা জেনে নেওয়া যাক।

    প্রতিদিন নিয়ম করে দুটো করে খেজুর খেলে কী হয়? জানলে অবাক হয়ে যাবেন
    প্রতিদিন নিয়ম করে দুটো করে খেজুর খেলে কী হয়? জানলে অবাক হয়ে যাবেন

    প্রতিদিন নিয়ম করে দুটি করে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা জেনে নিন।

    ১. কেন খেজুর একটি সুপারফুড?

    খেজুর প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উৎস:

    • ফাইবার: খেজুর হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।
    • পটাসিয়াম: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হৃদযন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।
    • অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: খেজুর ফ্ল্যাভোনয়েডস (Flavonoids), ক্যারোটেনয়েডস (Carotenoids) এবং ফেনোলিক অ্যাসিডে (Phenolic Acid) সমৃদ্ধ, যা শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

    ২. নিয়মিত দুটো খেজুর খাওয়ার ৭টি উপকারিতা

    প্রতিদিন নিয়ম করে দুটি খেজুর খেলে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যগত সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে:

    ক. হজম প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়

    খেজুর ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস। এটি মল নরম করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) দূর হয় এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য (Gut Health) উন্নত হয়।

    খ. আয়রনের ঘাটতি পূরণ

    খেজুর আয়রন (Iron)-এর একটি ভালো উৎস, যদিও পরিমাণে কম। নিয়মিত এটি খেলে রক্তাল্পতা (Anemia) প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আয়রনের জোগান বজায় থাকে। বিশেষ করে নারী এবং শিশুদের জন্য এটি খুব উপকারী।

    গ. তাৎক্ষণিক শক্তির উৎস

    খেজুরে প্রাকৃতিক শর্করা যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজ বেশি পরিমাণে থাকে। সকালের নাশতায় বা ব্যায়ামের আগে দুটি খেজুর খেলে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি পাওয়া যায়।

    ঘ. হাড়ের স্বাস্থ্য উন্নত হয়

    খেজুরে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ থাকে, যা হাড়কে শক্তিশালী রাখতে এবং অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis) এর মতো হাড়ের রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

    ঙ. হৃদযন্ত্র ভালো রাখে

    খেজুরে উচ্চ মাত্রার পটাসিয়াম থাকে, যা শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়ামকে ভারসাম্য করে রক্তচাপ (Blood Pressure) নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে থাকা ফাইবার খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে ভূমিকা রাখে।

    চ. মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি

    কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর মস্তিষ্কে প্রদাহ (Inflammation) কমাতে সাহায্য করে। এর ফলে স্মৃতিশক্তি (Memory) এবং সামগ্রিক জ্ঞানীয় কার্যকারিতা (Cognitive Function) উন্নত হতে পারে।

    ছ. প্রাকৃতিক মিষ্টান্ন প্রতিস্থাপন

    যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, তারা প্রক্রিয়াজাত চিনি বা কৃত্রিম মিষ্টির বদলে খেজুর খেতে পারেন। দুটি খেজুর খেলে মিষ্টির চাহিদা পূরণ হয় এবং একই সঙ্গে পুষ্টি পাওয়া যায়।

    ৩. সতর্কতা

    • যদিও খেজুর অত্যন্ত পুষ্টিকর, তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এর শর্করা উপাদান বিবেচনা করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

    প্রতিদিন মাত্র দুটি খেজুর আপনার খাদ্যতালিকায় একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। এটি আপনার হজম, শক্তি, হাড়ের স্বাস্থ্য এবং হৃদযন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি একটি প্রাকৃতিক, সুস্বাদু এবং সহজলভ্য সুপারফুড।

    News/Lifestyle/প্রতিদিন নিয়ম করে দুটো করে খেজুর খেলে কী হয়? জানলে অবাক হয়ে যাবেন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes