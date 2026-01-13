Edit Profile
    গরম ভাতে ঘি খান? মস্তিষ্কে কেমন প্রভাব পড়ে, জানলে অবাক হবেন

    ঘি খেলে মাথার মধ্যে কেমন প্রভাব পড়ে? ঘি খাওয়ার আগে ভালো করে জেনে নিন। 

    Published on: Jan 13, 2026 6:08 PM IST
    By Suman Roy
    রান্নাঘরের এক কোণে থাকা সুগন্ধি 'ঘি' কেবল স্বাদ বাড়াতে নয়, বরং মস্তিষ্কের ধার বাড়াতেও অতুলনীয়—এই ধারণাটি ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে? ঘি কি সত্যিই মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সজীব রাখতে পারে?

    ২০২৬ সালের আধুনিক জীবনযাত্রায় যেখানে স্মৃতিভ্রম বা 'ব্রেন ফগ'-এর মতো সমস্যা বাড়ছে, সেখানে ঘি কেন আপনার ডায়েটে থাকা জরুরি, জেনে নিন।

    ঘি ও মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য: বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আসল রহস্য

    আয়ুর্বেদে ঘিকে বলা হয় 'মেধ্য রসায়ন', যা স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানও এই তথ্যের সমর্থনে বেশ কিছু জোরালো যুক্তি খুঁজে পেয়েছে।

    ১. ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৯ ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস

    আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় ৬০ শতাংশই চর্বি বা ফ্যাট দিয়ে তৈরি। ঘি-তে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (DHA) মস্তিষ্কের কোষের গঠন উন্নত করে। এটি স্নায়বিক সংযোগ বা নিউরোট্রান্সমিশনকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে কোনো বিষয় দ্রুত শেখার বা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

    ২. বিউটাইরিক অ্যাসিডের ম্যাজিক

    ঘি-তে প্রচুর পরিমাণে বিউটাইরিক অ্যাসিড (Butyric Acid) থাকে। এটি শরীরের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন কমাতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, অন্ত্রের স্বাস্থ্যের সাথে মস্তিষ্কের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে (Gut-Brain Axis)। ঘি অন্ত্র পরিষ্কার রাখে, যা পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং মেজাজ (Mood) উন্নত করে।

    ৩. ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট

    ঘি-তে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে থাকে। এর মধ্যে ভিটামিন ই মস্তিষ্কের কোষকে জারণজনিত ক্ষতি বা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে। এটি আলঝেইমার বা ডিমেনশিয়ার মতো বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

    ৪. স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি

    ঘি-তে থাকা কোলিন (Choline) নামক উপাদানটি মস্তিষ্কের সংকেত আদান-প্রদানে সাহায্য করে। প্রতিদিন সামান্য ঘি খেলে মনোযোগ বা ফোকাস বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক অবসাদ দূর হয়।

    কীভাবে খাবেন এবং কতটা?

    মস্তিষ্কের উপকার পেতে ঘি খাওয়ার কিছু সঠিক নিয়ম রয়েছে:

    সকালে খালি পেটে: আয়ুর্বেদ মতে, সকালে এক চামচ হালকা গরম জলে বা খালি পেটে ঘি খেলে তা সরাসরি কোষের পুষ্টি জোগায়।

    ভাতের সাথে: দুপুরের খাবারে এক চামচ ঘি মিশিয়ে খেলে এটি খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে শক্তি সরবরাহ করে।

    পরিমাণ: একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ থেকে ২ চামচ (১০-১৫ মিলি) ঘি খাওয়া নিরাপদ। তবে হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

    শেষ কথা

    ঘি মস্তিষ্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে—এই কথাটি কেবল প্রাচীন বিশ্বাস নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। তবে মনে রাখবেন, বাজারচলতি ভেজাল মিশ্রিত ঘি নয়, খাঁটি দেশি গরুর ঘি খেলেই মিলবে আসল উপকার।

