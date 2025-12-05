Edit Profile
    গোলমরিচ কি ওজন কমাতে সাহায্য করে? এই বিষয়ে কী বলছে বিজ্ঞান

    ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গোলমরিচের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, গোলমরিচের একটি বিশেষ যৌগ এই প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

    Published on: Dec 05, 2025 8:42 AM IST
    By Suman Roy
    গোলমরিচ (Black Pepper) হলো আমাদের রান্নাঘরের অন্যতম পরিচিত মশলা, যা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, এটি স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গোলমরিচের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, গোলমরিচের একটি বিশেষ যৌগ এই প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

    গোলমরিচ কি ওজন কমাতে সাহায্য করে? এই বিষয়ে কী বলছে বিজ্ঞান
    গোলমরিচ কি ওজন কমাতে সাহায্য করে? এই বিষয়ে কী বলছে বিজ্ঞান

    গোলমরিচ কীভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং এর ব্যবহার বিধি কী, তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

    ১. মূল উপাদান: পিপারিন (Piperine)

    গোলমরিচের তীক্ষ্ণ স্বাদ এবং এর বহু স্বাস্থ্য উপকারের প্রধান কারণ হলো এতে থাকা সক্রিয় যৌগ পিপারিন (Piperine)। এই পিপারিনই হলো গোলমরিচের ওজন কমানোর ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি।

    ২. ওজন কমানোর প্রক্রিয়া

    পিপারিন শরীরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে, যা পরোক্ষভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করে:

    • মেটাবলিজম বৃদ্ধি (Metabolism Boost): পিপারিন শরীরের তাপ উৎপাদন প্রক্রিয়া, যাকে থার্মোজেনেসিস (Thermogenesis) বলা হয়, তাতে সাহায্য করে। যখন থার্মোজেনেসিস বৃদ্ধি পায়, তখন শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে যায় এবং শরীর অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়াতে শুরু করে। এর ফলে মেটাবলিজম বা হজম প্রক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়।
    • ফ্যাট কোষ গঠন রোধ: কিছু প্রাথমিক গবেষণা থেকে জানা যায়, পিপারিন ফ্যাট কোষের গঠন প্রক্রিয়া অর্থাৎ অ্যাডিপোজেনেসিস (Adipogenesis)-এ বাধা দিতে পারে। এর ফলে নতুন ফ্যাট কোষ তৈরি হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
    • পুষ্টি শোষণ: পিপারিনকে 'বায়োএনহ্যান্সার' বলা হয়। এটি হলুদ বা অন্যান্য উপাদানের পুষ্টিগুণ শরীরের শোষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। পুষ্টি উপাদানের সঠিক শোষণ শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং মেটাবলিজমকে উন্নত করে।
    • অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: গোলমরিচ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং শরীরের প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন কমায়। কম প্রদাহযুক্ত শরীর আরও কার্যকরভাবে ওজন কমাতে পারে।

    ৩. বাস্তব প্রত্যাশা এবং ব্যবহার বিধি

    গোলমরিচ নিঃসন্দেহে ওজন কমানোর একটি সহায়ক উপাদান, তবে এটি কোনো অলৌকিক ওষুধ নয়।

    • সতর্কতা: শুধুমাত্র গোলমরিচ খেলে ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে না। এটি কেবল সঠিক ডায়েট এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
    • ব্যবহার: ওজন কমানোর জন্য গোলমরিচ ব্যবহার করার সেরা উপায় হলো তাজা গুঁড়ো বা ফ্রেশলি গ্রাউন্ড (Freshly Ground) আকারে ব্যবহার করা। খাবারে বা ডিটক্স ওয়াটারে তাজা গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খান। গোলমরিচ তার প্রভাব বাড়ানোর জন্য হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে (গোল্ডেন মিল্ক)।
    • পরিমাণ: অতিরিক্ত গোলমরিচ খাওয়া হজমের সমস্যা বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স সৃষ্টি করতে পারে, তাই পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

    গোলমরিচে থাকা পিপারিন যৌগ মেটাবলিজম বাড়ানো এবং ফ্যাট কোষ গঠনে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপই ওজন কমানোর মূল মন্ত্র।

