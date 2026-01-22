How to Lose Weight Fast: খুব বেশি খাটতে হবে না, এই ৫টি স্যুপ খেয়ে শীতের মধ্যে সহজেই ওজন কমাতে পারেন

How to Lose Weight Fast: খুব বেশি খাটতে হবে না, এই ৫টি স্যুপ খেয়ে শীতের মধ্যে সহজেই ওজন কমাতে পারেন
ওজন কমানো মানে, খাওয়াদাওয়াবন্ধ করে দেওয়া নয়। ওজন কমানোর সময়ে এমন খাবার বেশি করে খাওয়া উচিত, যেগুলি শরীরকে যথেষ্ট পুষ্টি দেবে, কিন্তু অতিরিক্ত ক্যালোরির সমস্যা হবে না।
শীতে ওজন বাড়ে অনেকের। তার মধ্যে বাড়ি থেকে না বেরোনোর কারণে এই সমস্যা আরও বেড়েছে।
এই সময়ে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে সচেতন হওয়াটা খুব দরকারি। কী খাবেন, সেটাই ঠিক করে দেবে, আপনার শরীরে কতটা ক্যালোরি যাবে, কতটা ওজন বাড়বে আপনার। এই সময়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে স্যুপ।
শীতে নানা ধরনের মরশুমের সব্জি পাওয়া যায়। তাছাড়া এই সময়ে গরম গরম স্যুপ খেতে আরামও লাগে। কোন কোন ধরনের স্যুপ খেয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন? রইল এমনই কয়েকটি স্যুপের রেসিপি।
বাঁধাকপির স্যুপ (Cabbage Soup):
এই স্যুপ রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া বাঁধাকপির আরও বহু পুষ্টিগুণে ভরপুর। শীতের দুপুরে এই স্যুপ খেলে বাড়তি ওজনের অনেকটাই কমে যেতে পারে। এটিকে সুস্বাদু করার জন্য এর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন আরও কিছু সব্জি।
কড়াইশুঁটির স্যুপ (Green Pea Soup):
শীতকালে কড়াইশুঁটি ছাড়া চলে না। কিন্তু কড়াইশুঁটি মানেই কি তার কচুরি আর আলুর সঙ্গে বানানো তরকারি? তা মোটেই নয়। বরং এটিকে স্যুপ হিসাবে খান। এতে ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভর্তি। রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ান থেকে ওজন কমাতে দারুণ সাহায্য করে এটি।
টমেটো-গাজরের স্যুপ (Tomato Carrot Soup):
টমেটো আর গাজর— দুটোই খুব কম ক্যালোরি যুক্ত সব্জি। এই দুটোর আলাদা আলাদা প্রচুর গুণ। টমেটোয় প্রচুর আয়রন, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর গাজরে প্রচুর ভিটামিন। এই দুটো খেলে ওজন কমবে। শরীর ভালো থাকবে তো বটেই। তাছাড়া এই স্যুপ একবার খেলে দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি থাকবে। ফলে অন্য খাবার খাওয়ার ইচ্ছা কমবে।
ছোলার স্যুপ (Chickpea Soup):
দ্রুত ওজন কমাতে চান? ছোলার স্যুপে ভরসা রাখতে পারেন। এটি ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবারে ভর্তি। ফলে অনেক ক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। তাছাড়া ছোলার স্যুপ একটু মুখোরোচক করেও তৈরি করা যায়। ফলে খেতেও ভালো লাগে।
বাজরার স্যুপ (Bajra Soup):
খুব জনপ্রিয় না হলেও, শীতকালের জন্য মোক্ষম এটি। শরীর গরম করে। অতিরিক্ত ক্যালোরি ঝরিয়ে দেয়। তার সঙ্গে এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরকে দূষিত পদার্থ মুক্ত করে। ডায়াবিটিসের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা নির্দ্বিধায় খেতে পারেন এটি।