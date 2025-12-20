Edit Profile
    Christmas 2025: বড়দিনে বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি সাজাবেন? কীভাবে সাজালে দারুণ দেখতে লাগবে

    ক্রিসমাস ট্রি সাজানো কেবল একটি ঐতিহ্য নয়, বরং এটি পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার একটি দারুণ উপায়। তবে গাছটিকে যদি একটু পরিকল্পনা করে সাজানো যায়, তবে তা ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ।

    Published on: Dec 20, 2025 9:13 AM IST
    By Suman Roy
    বড়দিন বা ক্রিসমাস মানেই আনন্দ, আলো আর বাড়ির কোণে সুন্দর করে সাজানো একটি ক্রিসমাস ট্রি। ক্রিসমাস ট্রি সাজানো কেবল একটি ঐতিহ্য নয়, বরং এটি পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার একটি দারুণ উপায়। তবে গাছটিকে যদি একটু পরিকল্পনা করে সাজানো যায়, তবে তা ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ।

    বড়দিনে বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি সাজাবেন? কীভাবে সাজালে দারুণ দেখতে লাগবে
    বড়দিনে বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি সাজাবেন? কীভাবে সাজালে দারুণ দেখতে লাগবে

    কীভাবে আপনার বাড়ির ক্রিসমাস ট্রি-টিকে পেশাদারদের মতো দারুণভাবে সাজাবেন, জেনে নিন।

    বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর দারুণ কিছু টিপস

    একটি সাধারণ কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক গাছকে অনন্য করে তুলতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারেন:

    ১. সঠিক লাইটিং বা আলোকসজ্জা

    সাজানোর প্রথম ধাপই হলো আলো। সবসময় নিচ থেকে উপরের দিকে এবং ভেতর থেকে বাইরের দিকে লাইট লাগান। সাধারণ মাল্টিকালার লাইটের বদলে শুধু ওয়ার্ম হোয়াইট (Warm White) লাইট ব্যবহার করলে গাছটিতে একটি রাজকীয় বা ‘ক্ল্যাসি’ লুক আসে। লাইটগুলো ডালপালার একটু ভেতরে দিকে ঢুকিয়ে দিলে গাছটি ভেতর থেকে উজ্জ্বল দেখাবে।

    ২. একটি রঙের থিম বেছে নিন

    এলোমেলোভাবে সব রঙের জিনিস না লাগিয়ে একটি নির্দিষ্ট ‘কালার প্যালেট’ অনুসরণ করুন। যেমন:

    • ক্লাসিক: লাল এবং সবুজ।
    • রয়্যাল: সোনালি এবং সাদা।
    • উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড: রুপালি এবং নীল। রঙের সামঞ্জস্য থাকলে গাছটি দেখতে অনেক বেশি গোছানো লাগে।

    ৩. বড় থেকে ছোট সাজ—ভারসাম্য বজায় রাখা

    গাছ সাজানোর সময় বড় আকারের বল বা অর্নামেন্টসগুলো নিচের দিকে এবং ভেতরের দিকে রাখুন। ছোট এবং হালকা জিনিসগুলো উপরের সরু ডালগুলোতে ঝোলান। এতে গাছের ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং দেখতেও সুন্দর লাগে। অর্নামেন্টসগুলো ঝোলানোর সময় ডালের একদম ডগায় না ঝুলিয়ে একটু ভেতরে ঝোলালে গাছটি ঘন দেখাবে।

    ৪. ফিতে এবং গয়নার ব্যবহার

    গাছের চারপাশে নেট বা সাটিন কাপড়ের চওড়া ফিতে (Ribbon) জড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়া ছোট ছোট ঘণ্টা, স্নো-ফ্লেক্স (Snowflakes), এবং পাইন কোন (Pine Cone) ব্যবহার করলে একটি প্রাকৃতিক আমেজ তৈরি হয়। ডালপালার ফাঁকফোকর ঢাকতে তুলো দিয়ে কৃত্রিম বরফ তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে।

    ৫. ট্রি টপার এবং ট্রি স্কার্ট

    গাছের একদম উপরে একটি বড় উজ্জ্বল তারা (Star) বা দেবদূত (Angel) বসান—একে বলা হয় ‘ট্রি টপার’। আর গাছের নিচে স্ট্যান্ডটি ঢাকা দেওয়ার জন্য সুন্দর একটি লাল বা সাদা কাপড় ব্যবহার করুন, যাকে ‘ট্রি স্কার্ট’ বলা হয়। এই স্কার্টের উপরেই উপহারের বাক্সগুলো সাজিয়ে রাখলে সম্পূর্ণ সাজটি পূর্ণতা পায়।

    শেষ কথা

    ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, আপনার সৃজনশীলতাই এখানে আসল। তবে একটু পরিকল্পনা করে আলো আর রঙের ভারসাম্য রাখলে আপনার বাড়ির ক্রিসমাস ট্রি হয়ে উঠবে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে গাছের আশেপাশে খুব বেশি হিজিবিজি না করাই ভালো।

