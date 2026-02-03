Patient Common mistakes: ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এই ভুল অনেকেই করেন, আপনিও সেই দলে নন তো !

খুব গুরুতর সমস্যা না হলে আমরা সহজে চিকিৎসকের কাছে যেতে চাই না। চিকিৎসকের কাছে যাওয়া মানেই হাজার একটা পরীক্ষা আর ওষুধের খপ্পরে পড়া। এই ভয়েই অনেকে এড়িয়ে চলেন ডাক্তারখানা।
তবে গুরুতর সমস্যা হলে না গিয়েও উপায় নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ তখন না হলেই নয়। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর পরেও বেশ কিছু ভুল করে বসেন অনেকে। সমস্যা বাড়ে এতেই।
প্রথম ভুলটাই করেন ওষুধ কেনার সময়। ওষুধ কিনতে গেলে অনেকেই পুরো ডোজের ওষুধ নেন না। চিকিৎসক ৩০ দিন ওষুধ খেতে হবে বললে অনেকেই ১৫ দিনের ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরেন।
নিজের মতো করে পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রবণতাও রয়েছে অনেকের। চিকিৎসক যা পরামর্শ দিয়েছেন, তার বদলে নিজের মতো ওষুধ খাওয়া চলতে থাকে। এতেই বাড়ে বিপত্তি।
অনেকের আবার ওষুধ ঠিকমতো না খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সময়ের ওষুধ সময়ে খান না অনেকেই। এতে শারীরিক সমস্যা আরও বেড়ে যায়।
পুরো ডোজ শেষ না করাই একধরনের খারাপ অভ্যাস। অনেকে একটু শরীর ভালো লাগলেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। ডোজ সম্পূর্ণ শেষ না হলে রোগও পুরো সারে না।