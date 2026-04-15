Idli Cooking Hacks: বাড়িতে ইডলি বানালে নরম হচ্ছে না? সহজ টিপস রইল আপনার জন্য
Idli Cooking Hacks: অনেকেই ইডলি খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু বাড়িতে বানাতে গেলেই যত ঝামেলা! শক্ত হয়ে যায়, আর না হলে গুঁড়িয়ে যায়। কী করে নরম সুস্বাদু ইডলি বানাবেন? রইল টিপস।
Idli Cooking Hacks: জলখাবার বা দুপুরের খাবার— ইডলির মতো স্বাস্থ্যকর পদ কমই আছে। কিন্তু ইডলি বানাতে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। কিছুতেই মনের মতো ইডলি বানানো যায় না। বেশির ভাগ সময়েই ইডলি শক্ত হয়ে যায়।
কিন্তু নরম সুস্বাদু ইডলি বানানো মোটেই কটিন নয়। রইল তার টিপস:
- ইডলি বানাতে গেলে চাল বাছুন খুব ভেবেচিন্তে। বাসমতী চালের গুঁড়োয় ইডলি বানাতে পারবেন না। এই চাল যতই সুস্বাদু হোক না কেন, ইডলি বানাতে চাই অন্য চাল। ইডলির জন্য দোকানে আলাদা চাল পাওয়া যায়। সেই চালই কিনুন।
- ইডলি নরম করতে চাল আর ডাের অনুপাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২:১ অনুপাতে চাল আর ডাল মেশান। আর ইডলি বানাতে সব সময়ে নতুন ডাল ব্যবহার করবেন। পুরনো ডাল ইডলি শক্ত করে দেয়।
- কীভাবে চাল আর ডাল গুঁড়ো করছেন, সেটিও গুরুত্বপূ্র্ণ। বাড়িতে শিলনোড়া আছে? তা দিয়ে যদি চাল-ডাল গুঁড়ো করতে পারেন, সবচেয়ে ভালো হয়। না পারলে মিক্সারই ভরসা। গুঁড়ো করার সময়ে চাল-ডাল একটু ভিজিয়ে নেবেন। যে জলে ভেজাবেন, সেটা যত ঠান্ডা হয়, তত ভালো। বরফ শীতল জলে ভেজাতে পারলে নরম হবে ইডলি।
- একদম তুলতুলে নরম ইডলি চান? তাহলে অবশ্যই চাল আর ডালের সঙ্গে মিশিয়ে নেবেন মেথি।
এই নিয়মগুলি মাথায় রেখে ইডলি বানান। তাহলে অবশ্যই এটি নরম হবে। মনও ভরবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।