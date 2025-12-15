Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সোয়েটার পরে ঘুমোলে কী কী বিপদ হতে পারে? এখনই জেনে নিন

    অতিরিক্ত গরম পোশাক পরে ঘুমানো স্বাস্থ্য এবং ঘুমের মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের সময় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু সোয়েটার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

    Published on: Dec 15, 2025 9:17 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শীতকালে রাতে সোয়েটার (Sweater) বা অতিরিক্ত গরম পোশাক পরে ঘুমানো অনেকেরই অভ্যাস। প্রাথমিক উদ্দেশ্য আরাম এবং ঠান্ডা নিবারণ হলেও, অতিরিক্ত গরম পোশাক পরে ঘুমানো স্বাস্থ্য এবং ঘুমের মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের সময় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু সোয়েটার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

    সোয়েটার পরে ঘুমোলে কী কী বিপদ হতে পারে? এখনই জেনে নিন
    সোয়েটার পরে ঘুমোলে কী কী বিপদ হতে পারে? এখনই জেনে নিন

    সোয়েটার পরে ঘুমোলে শরীরের কী কী বিপদ হতে পারে, তা জেনে নিন।

    ১. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হওয়া (Overheating)

    সোয়েটার পরে ঘুমানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি শরীরকে অতিরিক্ত গরম করে তোলে (Overheating)।

    • স্বাভাবিক শীতলতা: ঘুমের প্রথম দিকে (বিশেষ করে REM ঘুমের সময়) শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সামান্য কমে যাওয়া প্রয়োজন। এটি মস্তিষ্ককে গভীর ও আরামদায়ক ঘুমের জন্য সংকেত দেয়।
    • বিপত্তি: সোয়েটার তাপ আটকে রাখে, যা শরীরের তাপমাত্রা কমাতে বাধা দেয়। এর ফলে গভীর ঘুমের চক্র (Sleep Cycle) ব্যাহত হয়। রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে এবং সকালে ক্লান্তি অনুভব হতে পারে।
    • ডিহাইড্রেশন: অতিরিক্ত গরমে শরীর থেকে ঘাম বের হতে পারে। এই অতিরিক্ত ঘামের কারণে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

    ২. ত্বকের সমস্যা এবং অ্যালার্জির ঝুঁকি

    সোয়েটার বা উলের কাপড় দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকের সংস্পর্শে থাকলে বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

    • ত্বকের শুষ্কতা ও চুলকানি: উলের মতো সোয়েটারের উপাদানগুলি ত্বক থেকে প্রাকৃতিক তেল শোষণ করে নেয়। এর ফলে ত্বক আরও বেশি শুষ্ক ও চুলকানিপ্রবণ হয়ে ওঠে।
    • অ্যালার্জি এবং র্যাশ: উল বা সিনথেটিক ফাইবারের প্রতি যাদের অ্যালার্জি আছে, তাদের ক্ষেত্রে সোয়েটার পরে ঘুমালে ত্বকে লালচে ভাব (Rashes), চাকা চাকা দাগ বা ডার্মাটাইটিসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।
    • ঘামাচি (Heat Rash): অতিরিক্ত তাপ এবং ঘামের কারণে ত্বক ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারে না, যার ফলে শরীরে ঘামাচি বা ছোট ছোট দানা দেখা দিতে পারে।

    ৩. শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা

    • শ্বাস নিতে অসুবিধা: সোয়েটার সাধারণত টাইট এবং ভারি হয়। এটি বুকের চারপাশে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হতে পারে। যারা অ্যাজমা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য এটি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

    ৪. রক্ত সঞ্চালনে বাধা (Circulation Issues)

    • টাইট ফিটিং: কিছু টাইট ফিটিং সোয়েটার বা মোজা পরে ঘুমালে তা শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালনে বাধা দিতে পারে। যদিও এটি বিরল, তবে অতিরিক্ত টাইট পোশাক রক্ত প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।

    ৫. আগুনে বিপদের ঝুঁকি

    যদিও এটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা নয়, তবে উল বা সিনথেটিক সোয়েটারগুলি সাধারণত সহজে আগুন ধরে যায়। বৈদ্যুতিক হিটার বা খোলা আগুনের কাছাকাছি সোয়েটার পরে ঘুমালে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে।

    নিরাপদ ঘুমের কৌশল: সোয়েটার পরে ঘুমানোর চেয়ে বরং হালকা পোশাক (যেমন সুতির ট্রাউজার বা টপ) পরে, এবং লেপ/কম্বল ব্যবহার করা শ্রেয়। প্রয়োজন হলে ঘরে হালকা গরম রাখার জন্য রুম হিটার ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে খেয়াল রাখতে হবে ঘর যেন অতিরিক্ত শুকনো না হয়ে যায়।

    গভীর এবং স্বাস্থ্যকর ঘুমের জন্য শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সোয়েটার পরে ঘুমালে অতিরিক্ত গরম, ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত এবং ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই স্বাস্থ্যকর ঘুমের জন্য সোয়েটার এড়িয়ে চলাই ভালো।

    News/Lifestyle/সোয়েটার পরে ঘুমোলে কী কী বিপদ হতে পারে? এখনই জেনে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes