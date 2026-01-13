চকোলেট খেতে ভালোবাসেন? হার্টে কেমন প্রভাব পড়ে, জেনে নিন
চকোলেট খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। কিন্তু চকোলেট খেলে হার্টে কেমন প্রভাব পড়ে? সেটা জেনে রাখুন আজই।
চকোলেট বললেই আমাদের চোখে ভাসে মিষ্টি আর ক্যালোরিতে ঠাসা একটি খাবার। কিন্তু আপনি কি জানেন, সঠিক চকোলেট আপনার হৃদযন্ত্রের জন্য ওষুধের মতো কাজ করতে পারে? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, চকোলেট কেবল মনের আনন্দ জোগায় না, বরং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতেও এটি অত্যন্ত কার্যকর। তবে সব চকোলেট কিন্তু সমান উপকারী নয়।
হার্ট ভালো রাখতে চকোলেটের ভূমিকা এবং কোন ধরনের চকোলেট বেছে নেবেন, জেনে নিন।
চকোলেট কি সত্যিই হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা দেয়? বিজ্ঞানের উত্তর
সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে ডার্ক চকোলেট (Dark Chocolate) খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। চকোলেটের এই জাদুকরী গুণের পেছনে রয়েছে কোকো বিন-এর কিছু বিশেষ উপাদান।
চকোলেট কেন হার্টের জন্য ভালো? ৩টি প্রধান কারণ
১. ফ্ল্যাভোনয়েডের শক্তি: ডার্ক চকোলেটে প্রচুর পরিমাণে 'ফ্ল্যাভোনয়েড' (Flavonoids) থাকে। এটি এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা রক্তনালীগুলোকে শিথিল রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে রক্ত সঞ্চালন বা ব্লাড সার্কুলেশন উন্নত হয় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
২. খারাপ কোলেস্টেরল কমানো: কোকো পাউডার শরীরে এলডিএল (LDL) বা খারাপ কোলেস্টেরলের জারণ (Oxidation) রোধ করে। এটি ধমনীর দেওয়ালে চর্বি জমতে বাধা দেয়, যার ফলে হার্ট ব্লকেজের সম্ভাবনা কমে।
৩. রক্ত জমাট বাঁধা রোধ: চকোলেট রক্তে অণুচক্রিকা বা প্লাটিলেটের আঠালো ভাব কমায়। এটি অনেকটা অ্যাসপিরিন ওষুধের মতো কাজ করে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়, যা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।
কোন চকোলেট খাবেন এবং কতটা?
হার্টের উপকার পেতে হলে সাধারণ মিল্ক চকোলেট বা হোয়াইট চকোলেট খেলে কাজ হবে না। আপনাকে মাথায় রাখতে হবে নিচের বিষয়গুলো:
- ৭০% কোকো: সবসময় এমন ডার্ক চকোলেট বেছে নিন যাতে অন্তত ৭০ শতাংশ বা তার বেশি কোকো (Cocoa) রয়েছে। এতে চিনির পরিমাণ কম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বেশি থাকে।
- পরিমাণ: দিনে মাত্র ২০ থেকে ৩০ গ্রাম ডার্ক চকোলেট যথেষ্ট। অতিরিক্ত খেলে এতে থাকা ক্যালোরির কারণে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।
- চিনি ও দুধ বর্জন: মিল্ক চকোলেটে দুধ ও চিনির আধিক্য থাকে যা হার্টের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। তাই গাঢ় ডার্ক চকোলেটই সেরা।
সাবধানতা
যাঁদের মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে বা যাঁদের কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা আছে, তাঁরা চকোলেট খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এছাড়া ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সুগার-ফ্রি ডার্ক চকোলেট বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
শেষ কথা
চকোলেট কেবল ভালোবাসার উপহার নয়, এটি সুস্বাস্থ্যেরও প্রতীক হতে পারে যদি তা সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক উপায়ে খাওয়া হয়। তাই প্রতিদিন এক টুকরো ডার্ক চকোলেট আপনার হার্টকে রাখতে পারে দীর্ঘকাল সতেজ।