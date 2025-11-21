Edit Profile
    দাঁতের ক্ষয় ও ব্যথার কারণ হতে পারে এই ১০টি খাবার, চিকিৎসক এমনই বলছেন

    সবাই চায় আমাদের হাসি সুন্দর হোক এবং দাঁত শক্ত হোক। এ জন্য মানুষ অনেক দামি টুথব্রাশ বা পেস্টের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে কিছু খাবারও আপনার দাঁত নষ্ট করতে পারে?

    Published on: Nov 21, 2025 8:36 AM IST
    By Suman Roy
    আজকাল দাঁতের ক্ষয়, সংবেদনশীলতা, গর্ত একটি খুব সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট বাচ্চাদেরও দাঁতের ক্ষয়ের সমস্যা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন, অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার কারণে এমনটা হয়েছে, কিন্তু তা নয়। শুধু মিষ্টি নয়, এমন অনেক খাবার রয়েছে যা আপনার দাঁত ও মাড়ি নষ্ট করতে পারে। ডেন্টিস্ট ড. বিশ্বাস ভাটিয়া তার ব্লগে এমন খাবারের কথা জানিয়েছেন, যা দাঁত নষ্ট করতে পারে। আপনি বা আপনার সন্তান যদি এই জিনিসগুলি খায় তবে আজই বন্ধ করার চেষ্টা করুন।

    দাঁতের ক্ষয় ও ব্যথার কারণ হতে পারে এই ১০টি খাবার, চিকিৎসক এমনই বলছেন
    ১। চকোলেট-টফি- অত্যধিক টফি এবং চকোলেট খেলে দাঁতের ক্ষয় হয়। চকোলেটে উপস্থিত চিনি দাঁতে লেগে থাকে এবং তারপরে ক্ষয় হয়।

    ২। কোল্ড ড্রিংকস - কোকাকোলা বা পেপসি প্রায়শই আমরা মজা করার জন্য এটি পান করি তবে এটি দাঁতের জন্য খারাপ। এতে উপস্থিত চিনি শুধু দাঁতের ক্ষয় ঘটায় না, এর ঠান্ডা ভাবের কারণে কাতরতাও সৃষ্টি করে।

    ৩। ভাজা জিনিস- অতিরিক্ত ভাজা জিনিসগুলিও দাঁতের ক্ষতি করতে পারে। ভাজা জিনিস খাওয়া দাঁতে লেগে থাকে। এ ক্ষেত্রে দাঁতে গর্ত হয়।

    ৪। সাইট্রাস ফল- অত্যধিক সাইট্রাস ফল বা জিনিস খাওয়ার ফলে দাঁতেরও ক্ষতি হয়। টক জিনিসগুলিতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, যা দাঁতের উপরের স্তর এনামেল পরিধান করতে শুরু করে এবং তারপরে দাঁত দুর্বল হয়ে যায়।

    ৫। আইসক্রিম- আইসক্রিম দাঁতের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এতে উপস্থিত চিনি গহ্বর সৃষ্টি করতে পারে। আইসক্রিম খেলে সংবেদনশীলতাও বাড়ে।

    ৬। চা-কফি- অতিরিক্ত চা বা কফি পান করাও দাঁতের ক্ষতি করে। এতে উপস্থিত ক্যাফিনের ফলে দাঁত হলুদ হয়ে যায় এবং তাদের চকচকে হারায়।

    ৭। পিৎজা-বার্গার - অতিরিক্ত পিৎজা-বার্গার খাওয়া স্বাস্থ্য এবং দাঁতের জন্যও ক্ষতিকারক। এর ফলে দাঁতের মধ্যে ময়লা প্রবেশ করে এবং তারপরে একই কৃমি উপস্থিত হয়।

    ৮। বরফ- যারা অত্যধিক ঠান্ডা জল পান করেন বা বরফ চিবিয়ে খান, তাদের দাঁতও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঠান্ডা জিনিস দাঁতের সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং এটি দাঁতের এনামেল ভেঙে দেয়।

    ৯। অ্যালকোহল- যারা অ্যালকোহল গ্রহণ করেন তাদের দাঁতও খারাপ হয়। অ্যালকোহলে এমন অনেক রাসায়নিক রয়েছে যা দাঁতের জন্য ভাল নয়।

    ১০। গুটখা- আপনি যদি গুটখা, তামাক, সুপারি খান তবে আপনার দাঁত তাদের উজ্জ্বলতা হারাতে পারে। একই সঙ্গে দাঁত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাহলে যেকোনো কিছু খেতে কষ্ট হবে।

