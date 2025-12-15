Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এসে গেল ধনু সংক্রান্তি, এর পিছনে রয়েছে বিরাট সাংস্কৃতিক ইতিহাস! জানেন কি

    এই সংক্রান্তি একটি বিশেষ তিথি, যা সাধারণত প্রতি বছর ডিসেম্বরের ১৪ বা ১৫ তারিখে পড়ে এবং ভারতীয় পঞ্জিকা অনুসারে এটি পবিত্র পৌষ মাসের (Poush Maas) সূচনা করে।

    Published on: Dec 15, 2025 8:39 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'সংক্রান্তি' শব্দটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমনকালকে বোঝায়। যখন সূর্য বৃশ্চিক রাশি থেকে ধনু রাশিতে প্রবেশ করে, তখন সেই দিনটিকে ধনু সংক্রান্তি (Dhanu Sankranti) হিসেবে পালন করা হয়। এই সংক্রান্তি একটি বিশেষ তিথি, যা সাধারণত প্রতি বছর ডিসেম্বরের ১৪ বা ১৫ তারিখে পড়ে এবং ভারতীয় পঞ্জিকা অনুসারে এটি পবিত্র পৌষ মাসের (Poush Maas) সূচনা করে।

    আগামিকাল ধনু সংক্রান্তি, এর পিছনে রয়েছে বিরাট সাংস্কৃতিক ইতিহাস
    আগামিকাল ধনু সংক্রান্তি, এর পিছনে রয়েছে বিরাট সাংস্কৃতিক ইতিহাস

    ধনু সংক্রান্তি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, এর ইতিহাস এবং কীভাবে এই উৎসব পালন করা হয়, জেনে নিন।

    ১. ধনু সংক্রান্তির কারণ ও তাৎপর্য

    ধনু সংক্রান্তি মূলত একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা, যার গভীর ধর্মীয় ও কৃষিভিত্তিক তাৎপর্য রয়েছে।

    • সূর্যের রাশি পরিবর্তন: এই দিনে সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করে। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের এই ধনু রাশিতে অবস্থানকে ধনু মাস (Dhanu Maas) বলা হয়। এই পুরো মাসটিকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়, কারণ সূর্যকে 'দেবগুরু' বৃহস্পতির ঘরে (ধনু রাশি) অবস্থান করতে দেখা যায়।
    • শুভ কাজের নিষেধাজ্ঞা: ঐতিহ্যগতভাবে, ধনু সংক্রান্তির পর থেকে পৌষ মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত বিয়ে, উপনয়ন, গৃহ প্রবেশ বা বড় কোনো শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। মনে করা হয়, এই সময়ে গ্রহের অবস্থান শুভ ফল দেয় না। তবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপবাস এবং দাতব্য কাজ এই সময়ে চলতে পারে।
    • কৃষি ও ফসল: এই সংক্রান্তি শীতের মাঝামাঝি সময়ে আসে, যখন প্রধান ফসল (বিশেষ করে ধান) কাটা শেষ হয়। তাই এটি নতুন ফসলের প্রথম অংশ দেবতাকে নিবেদন করার একটি উৎসবও বটে।

    ২. ইতিহাস ও ক্ষেত্রীয় প্রভাব

    ধনু সংক্রান্তির ইতিহাস বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ধর্মীয় ক্যালেন্ডারের সঙ্গে যুক্ত। তবে এর উদযাপন অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়।

    • ওড়িশার বিশেষত্ব: ধনু সংক্রান্তির সবচেয়ে বড় উদযাপন দেখা যায় ভারতের ওড়িশা রাজ্যে। এই সংক্রান্তি থেকে ওড়িশার বারগড় শহরে বিখ্যাত ধনু যাত্রা (Dhanu Yatra) শুরু হয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত থিয়েটার (Open-Air Theatrical) হিসেবে পরিচিত, যেখানে কৃষ্ণের মথুরা গমন এবং কংস বধের লীলা মঞ্চস্থ হয়।
    • বাংলায় পৌষের আগমন: পশ্চিমবঙ্গে ধনু সংক্রান্তির দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌষ মাসের শুরু হয়, যা পিঠে-পুলি, নবান্ন উৎসব এবং পৌষ সংক্রান্তির (মকর সংক্রান্তি) প্রস্তুতি শুরু করার ইঙ্গিত দেয়।

    ৩. ধনু সংক্রান্তি পালনের পদ্ধতি

    এই সংক্রান্তির দিনে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়:

    • পবিত্র স্নান ও দান: এই দিনে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে নদী বা জলাশয়ে পবিত্র স্নান (তীর্থস্নান) করার রেওয়াজ আছে। স্নানের পর সূর্য দেবতাকে (Surya Devta) জল অর্পণ করা হয় এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয়। এরপর দরিদ্রদের অন্ন, বস্ত্র বা অর্থ দান করা হয়।
    • পূজা ও উপবাস: অনেক ভক্ত এই দিনে উপবাস রাখেন এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা করেন। মন্দিরে গিয়ে বিশেষ করে ভগবান জগন্নাথের আরাধনা করা হয়।
    • ধনু মুয়াঁ (Dhanu Muaan): ওড়িশাতে এই দিনে 'ধনু মুয়াঁ' নামে এক ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয়, যা চালের গুঁড়ো, গুড় এবং মশলা দিয়ে তৈরি হয়। এটি এই উৎসবের প্রধান প্রসাদ হিসেবে পরিচিত।
    • পিঠে তৈরি: পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য অঞ্চলে নতুন ফসলের চালের গুঁড়ো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠে-পুলি তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়।

    ধনু সংক্রান্তি কেবল একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মীয় পবিত্রতা, কৃষিভিত্তিক আনন্দ এবং সামাজিক রীতিনীতির সংমিশ্রণ। এই দিনে পবিত্রতা বজায় রাখা এবং দান-ধ্যানের মাধ্যমে নতুন মাসকে স্বাগত জানানো হয়।

    News/Lifestyle/এসে গেল ধনু সংক্রান্তি, এর পিছনে রয়েছে বিরাট সাংস্কৃতিক ইতিহাস! জানেন কি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes