Diabetes may cause miscarriage: মা হতে সমস্যা? এর কারণ হতে পারে ডায়াবিটিস, তেমনই বলছেন চিকিৎসকেরা

Diabetes may cause miscarriage: মা হতে সমস্যা? এর কারণ হতে পারে ডায়াবিটিস, তেমনই বলছেন চিকিৎসকেরা
সন্তান ধারণে অনেক মহিলারই সমস্যা হয়। এর পিছনে থাকতে পারে ডায়াবিটিসের প্রভাব। তেমনই বলছেন চিকিৎসকরা। কীভাবে বাঁচবেন এই সমস্যা থেকে?
যাঁরা সন্তান চান, তাঁদের জন্য বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ডায়াবিটিস। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। তেমনই বলছেন চিকিৎসকরা।
কী কী সমস্যা হতে পারে এর ফলে? গর্ভপাত, ভ্রুণের সমস্যা, নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রসব, এবং সার্বিকভাবে সন্তান ধারণে অক্ষমতা। এই সব ক’টি সমস্যাই দেখা দিতে পারে ডায়াবিটিসের কারণে। তেমনই বলছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নীতিন গুপ্তে। তাঁর কথায়, সন্তান ধারণে সমস্যা তো বটেই ডায়াবিটিসের কারণে মহিলাদের নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে অবসাদ, হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যা, অন্ধত্বের আশঙ্কা পর্যন্ত রয়েছে।
এ তো গেল মায়েদের সমস্যা। কিন্তু মায়ের ডায়াবিটিস তাঁর সন্তানদের জন্যও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই সন্তান ধারণের আগে এই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হতে বলছেন চিকিৎসক। তাঁর মতে, মায়ের ডায়াবিটিসের সমস্যা থাকলে সন্তানের ম্যাক্রোসোমিয়ার মতো অসুখের আশঙ্কা বাড়ে। এতে শিশুর মাথাটা শরীরের তুলনায় বড় হয়ে যায়। এছাড়াও মেরুদন্ড এবং কোমরের অংশের গঠনেও সমস্যা দেখা দিতে পারে শিশুর।
চিকিৎসক নিতিন গুপ্তের মতে, মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে থেকেই নিজের শরীরের খেয়াল রাখা দরকার। বিশেষ করে রক্তে শর্করার মাত্রা কেমন, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। কারণ এটা শুধু নিজের নয়, সন্তানের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে বা ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হলে কি তাহলে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না? তেমন কথা অবশ্য বলছেন না চিকিৎসকরা। নিতিন গুপ্তের মতে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে হবে। তার সঙ্গে নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে। সেটাও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই। নিয়ম মেনে চললে ডায়াবিটিসের সমস্যা কমতে পারে। সেক্ষেত্রে মা হওয়াও খুব একটা কঠিন হবে না।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।