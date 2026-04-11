ডবল চিন আপনার লজ্জার কারণ? নিখুঁত চোয়ালের জন্য প্রতিদিন ১০ মিনিট ব্যায়াম করুন
রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিছানায় বসেও করতে পারেন এই এক্সারসাইজ।
বেশিরভাগ মহিলাই চাই নিখুঁত চোয়াল। খুব কম লোকই আছে যাঁরা নিঁখুত চোয়ালের অধিকারিণী। মেকআপের সাহায্যে অনেকেই মুখ সরু-মোটা করে নিতে পারেন। তবে, রোজকার জন্য পারফেক্ট লুক পেতে করতে পারেন মুখের কিছু এক্সারসাইজ। এতে আপনার চোয়াল হবে দেখার মতো। দিনে খানিক সময় বের করেই এই ব্যায়াম করতে পারেন আপনি। এমনকী, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিছানায় বসেও করতে পারেন এই এক্সারসাইজ।
১) ফিশ ফেস
সেলফির জন্য পাউট করা প্রবণতা তো সকলেরই আছে। পাউট করে যদি আপনি ছবি তুলতে পছন্দ করেন তাহলে এটিকে যোগ করে নিন আপনার ডেইলি রুটিনে। ব্যায়ামের জন্য পাউটিং মুখের মেদ কমায় এবং একই সাথে এটি মুখকে পাতলা দেখাতে সাহায্য করে। আপনি যদি এই ব্যায়ামটি প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ মিনিট জন্য করেন, তাহলে আপনি পরিবর্তন দেখতে পাবেন।
২) চুইংগাম
ডাবল চিন থেকে মুক্তি পেতে চুইংগাম আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারে। এমনকী এই কাজ করতে পারে মৌরীও। চুইংগাম বা মৌরী চিবানোর সময় ঘন ঘন চোয়ালের নড়াচড়া আপনার মুখের পেশীগুলিকে আলগা করে এবং একইভাবে ডবল চিন কমাতে সাহায্য করে। এটি আপনার গালের পেশীগুলিকেও শক্ত করে এবং একই সাথে চোয়ালকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।
৩) মুখে হাওয়া ভরে
মুখে হাওয়া ভরে নিন। এবার তা ডান গালে রাখুন। তারপর বাঁ গালে। তারপর উপরে-নীচে। এভাবে ২০-৩০ সেকেন্ডের সেটে ৫বার করুন। দেখবেন গাল আপনার অনেকটাই কমেছে।
৪) চিবুক উত্তোলন
মুখ হা করে চিবানোর মতো মুখ করে মাথা উপরের দিকে তুলুন। এবার মাথা উঁচিয়ে মুখ হাঁ করে এমন ভাব করুন যেন কিছু চিবোচ্ছেন। এভাবে ১০-১৫ বার করে করুন ৪-৫ বার। বিশ্রাম নিয়ে আরও ৫ সেট করুন।
