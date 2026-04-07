Facial At Home: সামনে বিয়েবাড়ি আর পার্লার বন্ধ? ২০ মিনিটে ফেসিয়াল করুন বাড়িতে, পান চকচকে ত্বক

Facial At Home: সামনে বিয়েবাড়ি আর পার্লার বন্ধ? ২০ মিনিটে ফেসিয়াল করুন বাড়িতে, পান চকচকে ত্বক
বাড়িতে থাকা নানা উপকরণ দিয়েই হয়ে যাবে মুশকিল আসান।
বিয়ের মরশুম চলছে। কারও নিজের বিয়ে আবার কারও পরিবারের কোনও আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ে। তাই মন খারাপ ফেসিয়াল হবে না বলে! তবে চাইলে আপনি বাড়িতেই ফেসিয়াল করে ফেলতে পারেন মাত্র ২০ মিনিটে। দেখুন কী করবেন।
ঘরে থাকা নানা উপকরণ দিয়েই করে ফেলতে পারবেন এই ফেসিয়াল--
মুখ পরিষ্কার করা
কমলালেবুর খোসা গুঁড়ো করে নিন। এবার তার সঙ্গে হলুদ গুঁড়ো মেশান। তারপর তাতে গোলাপজল মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। যা মুখে অল্প জলের ছিটে দিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করুন। ২-৩ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন।
স্ক্রাবার
ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন স্ক্রাবার। চিনি, হলুদের গুঁড়া, অলিভ অয়েল এবং আপনার পছন্দের এসেনশিয়াল অয়েল মেশান। তারপর তা দিয়ে মুখে মালিশ করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই হবে।
টোনার
টোনার হিসেবে গোলাপ জল বা নিম পাতার জল ব্যবহার করতে পারেন।
ফেস প্যাক
এটি ফেসিয়ালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যার মধ্যে আপনি হলুদ গুঁড়ো, ময়দা, মধু এবং দই মেশান। তারপর তা অন্তত ১০ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। সবশেষে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।
