Sugar Addiction: চিনি কি শরীরের কোনও কাজে লাগে? নাকি চিনি খাওয়া এক ধরনের নেশা? কী মত বিশেষজ্ঞদের

Sugar Addiction: চিনি কি শরীরের কোনও কাজে লাগে? নাকি চিনি খাওয়া এক ধরনের নেশা? কী মত বিশেষজ্ঞদের
বেশির ভাগ রান্নায় অল্প হলেও চিনি দেওয়া হয়। এটি কি শরীরকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায়?
সব খাবারেই অল্পস্বল্প চিনি থাকে। কোনও চিনি প্রাকৃতিক। কোনওটা রান্নার সময়ে মেশানো হয়। যেমন বেশির ভাগ ফলেই প্রাকৃতিক মিষ্টত্ব থাকে। কিন্তু সন্দেশ বা ঠান্ডা পানীয় বানানোর সময়ে তাতে চিনি মেশানো হয়।
চিকিৎসকরা বলছেন, এ থেকেই আমরা চিনিকে দু’টি ভাগে ভাগ করে নিতে পারে। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত চিনি। আর খাবারে আলাদা করে যোগ করা চিনি। চিকিৎসকদের মতে, আসল সমস্যা এই আলাদা করে যোগ করা চিনি নিয়েই।
হালে অনেক জায়গায় কথা উঠেছে, চিনি রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমিয়ে দেয়। কতটা ঠিক এই দাবি?
স্বাস্থ্যবিদরা জানিয়েছেন, চিনি পেটে গিয়ে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। এবং এতে রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা শরীরের কমে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এই অতিরিক্ত চিনি অন্য খাবার হজম করার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, ‘প্রাকৃতিক উপায়ে খাবারের মধ্যে যে মিষ্টত্ব থাকে, সেটি মোটেই ক্ষতিকর নয়। সেটি শরীরকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায়।’
কেন চিনি খাওয়া কমানো উচিত:
ফিটনেস কোচেরা একটি তালিকা দিচ্ছেন, তিনি কেন কম খাওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে।
- চিনি নেশার মতো। অল্প খেতে শুরু করলেই নিয়ন্ত্রণ থাকে না আর।
- চিনি বেশি খেলে ওজন বাড়ে মারাত্মক হারে। ক্যালোরির মাত্রা বাড়তে থাকে শরীরে।
- সাধারণ চিনি কার্বোহাইড্রেট ছাড়া আর কিছু নয়। এটি শরীরে গিয়ে কোনও শক্তি জোগায় না। উল্টে যে খাবারগুলি শক্তি জোগায়, সেগুলির হজমে সমস্যা সৃষ্টি করে।
- চিনি বেশি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে থাকে। ডায়াবিিটিসের সমস্যা দেখা দেয় এর ফলে।
- খাবার হজম করার কাজটি করে লেপটিন নামের হরমোন। শরীরে অতিরিক্ত চিনি গেলে এই হরমোনের কাজের ক্ষমতা কমে যায়। শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাও কমে যায়। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।