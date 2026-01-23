Chewing Gum may affect testosterone levels: যৌন সম্পর্কের আগে চুয়িং গাম খাচ্ছেন? বড় ক্ষতি হতে পারে এর ফলে

মুখে দুর্গন্ধ হলে, তা তাড়ানোর সহজতম উপায় চুয়িং গাম চিবিয়ে নেওয়া। অনেকেই এই পদ্ধতির দ্বারস্থ হন মুখের দুর্গন্ধ তাড়াতে। বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের আগে। কারণ যে মুহূর্তে অন্য জনের সঙ্গে শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন, সেই মুহূর্তে মুখের দুর্গন্ধ সম্পর্কের আনন্দটা অনেকটাই মাটি করে দিতে পারে। কিন্তু জানেন কি এই অভ্যাস অন্য ক্ষতি করতে পারে?
হালে ইউরোলজি নামক মেডিক্যাল জার্নালে চুয়িং গাম এবং যৌন সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যৌন সম্পর্কের আগে চুয়িং গাম চেবানো মোটেই কোনও কাজের কথা নয়। বরং এটা রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর। বিশেষ করে ছেলেদের জন্য।
এর ফলে কী ক্ষতি হয় ছেলেদের? ছেলেদের যৌন সম্পর্কের জন্য যে হরমোনের ক্ষরণ দরকার, সেই testosterone-এর মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে এটি। এর কারণ চুয়িং গামে থাকা পেপারমিন্ট। চায়ের সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে এই পেপারমিন্ট মিশিয়েও দেখা গিয়েছে, তা খেলে পুরুষদের টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমতে থাকে। মিন্ট চায়ের তুলনায় চুয়িং গামে আরও বেশি মাত্রায় এই পেপারমিন্ট থাকে। ফলে এটি যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
তবে ক্ষতি শুধু ছেলেদেরই নয়, মেয়েদেরও। যৌন সম্পর্কের সময়ে শরীরে বিশেষ কিছু হরমোনের ওঠানামা হয়। মেয়েরাও শারীরিক সম্পর্কের আগে চুয়িং গাম চিবোলে এই হরমোনগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে।
তাছাড়া যৌন সম্পর্কের আগে চুয়িং গাম খেলে হজমের সমস্যাও হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে।
সেক্ষেত্রে কী করা উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, যৌন সম্পর্কের আগে ভালো করে দাঁথ মেজে নিন। যাঁদের মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা আছে, তাঁরা পেট পরিষ্কার হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে নজর দিন, আর দিনে অন্তত দু’বার খাবার খাওয়ার পরে দাঁত মাজুন। সমস্যা না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
News/Lifestyle/Chewing Gum May Affect Testosterone Levels: যৌন সম্পর্কের আগে চুয়িং গাম খাচ্ছেন? বড় ক্ষতি হতে পারে এর ফলে