    Health Benefits of Aloe Vera: রোজ সকালে খালি পেটে খান অ্যালো ভেরা জুস, তার পরে দেখুন কী কী ম্যাজিক হয়

    অ্যালো ভেরা জুস অত্যন্ত উপকারি। রোজ এই জুস খেলে কী কী হতে পারে, ভাবতেও পারছেন না।

    Published on: Feb 02, 2026 7:56 AM IST
    By Suman Roy
    অ্যালো ভেরা অত্যন্ত পরিচিত একটি গাছ। এই গাছের পাতার রসে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরের অনেক উপকার করতে পারে। এটি নানা ধরনের ভিটামিনে ঠাসা। তাছাড়া প্রচুর রকমের খনিজও রয়েছে এতে। তাই নিয়মিত এই রস খেলে নানা উপকার হতে পারে।

    এই রস থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়, দি এটি খালি পেটে খাওয়া যায়। তাতে শরীরের বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে একেবারে ম্যাজিকের মতো। তবে তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, কী করে বানাবেন এই জুস।

    অ্যালো ভেরা গাছ থেকে পাতার অংশ ভেঙে নিন। সেটির মধ্য়ে থেকে শাঁস বার করে নিন। সেটি ঘরের তাপমাত্রার জলের সঙ্গে গুলে নিন। এতে অল্প পরিমাণে পাতি লেবু মিশিয়ে নিতে পারেন। তার পরে সেই জুসটি একদম খালি পেটে সকালে খেয়ে নিন। এতে নানা ধরনের উপকার হবে। দেখে নেওয়া যাক, সেই উপকারগুলি কী কী।

    এতে polyphenols নামে একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। সেটি শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বা চক্সিন সহজে পরিষ্কার করে দেয়। ফলে ওজন কমে, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে।

    যাঁদের হজমের সমস্যা হয়, তাঁদের জন্য এই জুস দারুণ ভালো। কারণ এতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলি পেটের জন্য উপকারি ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টিতে সাহায্য করে। ফলে হজম ক্ষমতা বাড়ে।

    কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে সকালে খালি পেটে এই জুস খান। পেট একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে।

    যাঁদের শরীর প্রচণ্ড শুকিয়ে যায়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই জুস খুব উপকারি। পেশির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায় এই জুস। নিয়মিত খেলে বহু সমস্যার সমাধান হয়।

    ডায়াবিটিসের সমস্যা যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্যও এই জুস দারুণ কাজের। ইনসুলিনের মাত্রা স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে এই জুস। সকালে খালি পেটে খেতে হবে শুধু।

    দাঁত এবং মাড়ির বিভিন্ন সমস্যায় এই জুস দারুণ কাজে লাগে। রোজ খালি পেটে খেলে দাঁত এবং মাড়ির সমস্যা অনেকটাই কমে যেতে পারে এর ফলে।

