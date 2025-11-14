বাকি শরীরের আগে বুড়ো হয় কান, কীভাবে যত্ন নেবেন, জানাচ্ছেন চিকিৎসক

মুম্বইয়ের অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মনন ভোরা একটি পোস্টের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের কানের বয়স শরীরের বাকি অংশের তুলনায় দ্রুত হয়। কান সুরক্ষার জন্য কিছু টিপসও শেয়ার করেছেন তিনি। চলুন জেনে নেওয়া যাক।
যদিও আমরা সকলেই আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিই, তবে একটি অংশ যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় তা হ'ল আমাদের কান। বিশেষ করে আজকের যুগে যেখানে উচ্চস্বরে শব্দ এতটাই সাধারণ হয়ে উঠেছে যে বয়স বাড়ার আগেই মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মুম্বইয়ের অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মনন ভোরা একটি পোস্টের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের কানের বয়স শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় দ্রুত বেড়ে যায়।
চিকিৎসকরা কানের সুরক্ষার উপর জোর দেন এবং বলেন যে শ্রবণশক্তি হ্রাস কেবল শ্রবণশক্তির সমস্যা নয়, এটি মস্তিষ্কের বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং জ্ঞানীয় অবক্ষয়ও ঘটাতে পারে। কান সুরক্ষার জন্য কিছু টিপসও শেয়ার করেছেন তিনি। চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক।
ডাঃ মানান একটি অনলাইন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি শ্রবণ পরীক্ষা ভাগ করে নেন, যা আপনাকে আপনার কানের শ্রবণ ক্ষমতা সম্পর্কে বলে। চিকিৎসকরা বলছেন যে আপনি যত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ শুনতে পাবেন, আপনার কানের ক্ষমতা তত বেশি হবে। তবে সময়ের সাথে সাথে, আমাদের কানের বয়স দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আমরা কেবল কম ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত শুনতে পারি।
শ্রবণশক্তি ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায় কেন? ডাঃ ভোরা ব্যাখ্যা করেছেন যে আমরা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ কানে উপস্থিত খুব ছোট চুলের কোষগুলি সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হয়ে যায়। উচ্চস্বরে আওয়াজ, দীর্ঘক্ষণ ইয়ারফোন পরা, কনসার্ট, ট্রাফিকের আওয়াজ এবং ভুল জীবনযাত্রার কারণে রক্ত প্রবাহ খারাপ হওয়া, এসব কারণই এর জন্য দায়ী।
চিকিৎসকরা আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে শ্রবণশক্তি হ্রাস কেবল শ্রবণশক্তি হ্রাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক গবেষণা পরামর্শ দেয় যে যদি শ্রবণশক্তি হ্রাস চিকিৎসা না করা হয় তবে এটি স্মৃতিশক্তির সমস্যা, দ্রুত জ্ঞানীয় হ্রাস এবং এমনকি সমাজ থেকে ক্ষয় হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আপনি বলতে পারেন যে আপনার কান শোনার চেয়ে আরও বেশি কিছু করে।
ডাঃ মানান আপনাকে আপনার কানের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য কিছু কার্যকর উপায় বলেছেন। ডাক্তারের মতে, প্রথমত, আপনার হেডফোন বা ইয়ারফোনের শব্দ সর্বনিম্ন রাখুন। মাঝখানে বিরতি নিন। এ ছাড়া আপনার ঘুম এবং হাইড্রেশনের সঠিক যত্ন নিন। আপনি যদি কানে বেজে ওঠা বা চাপা কণ্ঠস্বরের মতো কোনও প্রাথমিক লক্ষণ দেখেন তবে ডাক্তারের সাথে দেখা করতে ভুলবেন না।