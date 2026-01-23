Health Benefits of Jujube: কুল খেলে কী হয়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

Edit Profile
    Health Benefits of Jujube: কুল খেলে কী হয়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

    শীত শেষ হতে চললেই বাজারে আসবে কুল। অনেকেই এই কুল খেতে ভালোবাসেন। কী হয় এই ফলটি খেলে?

    Published on: Jan 23, 2026 7:01 AM IST
    By Suman Roy
    আর মাস খানেক। শীত শেষ হতে না হতেই বাজারে আসবে কুল। অনেকেই এই কুল খেতে ভালোবাসেন। সরস্বতী পুজো তো কুল ছাড়া হয়ই না। কিন্তু এই কুল কি শুধুই সুস্বাদু একটি ফল? নাকি এর আরও অনেক গুণও আছে?

    কুল খেলে কী হয়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা
    হালে Celebrity nutritionist রুজুতা দিবাকর সোশ্যাল মিডিয়ায় কুলের গুণের কথা জানিয়েছেন। কোন কোন গুণের কথা বলেছেন তিনি?

    • কুলের বেশ কিছু উপাদান কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে কাজে লাগে। শীতে অনেকের শরীর শুকিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। কুল এই সমস্যা সহজে কমাতে পারে।
    • মরশুম বদলের সময়ে বিভিন্ন জীবাণুর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাদের থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি জোরদার হওয়া দরকার। কুল সেই কাজটাই করে দেয়।
    • যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্যও খুল খুব ভালো। কারণ এর নানা পুষ্টিগুণ যেমন শরীরের উপকার করে, তেমনই এর প্রচণ্ড কম ক্যালোরি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
    • রাতে ভালো করে ঘুম হচ্ছে না? তাহলে দুপুরে কয়েকটি কুল খেয়ে দেখতে পারেন। ঘুম ভালো হবে।
    • মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর পুষ্টির জন্যও কুল অত্যন্ত কাজের। তাই অল্পবয়সিদের কুল খাওয়ালে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয় ভালো মাত্রায়।
    • যে সব শিশুরা অপুষ্টির সমস্যায় ভুগছে, তাদের জন্য কুল অত্যন্ত ভালো। খুব কম কুলই তাদের সারা দিনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জুগিয়ে দিতে পারে। তাদের বিভিন্ন রোগবালাই থেকেও কুল রক্ষা করতে পারে।
    • অনেকেরই মাঝে সাঝে মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছা করে। আর এই সময়ে কুল অত্যন্ত কাজের। কারণ অধিকাংশ মিষ্টি খাবারেই প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। কুল খেলে মিষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। অথচ ওজনও বাড়ে না।
    © 2026 HindustanTimes