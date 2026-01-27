Hair Fall Remedies: চুল পড়ে যাচ্ছে? তাহলে এই খাবারগুলি নিয়মিত খান, সমস্যা কমে যাবে

অল্প বয়সে চুল পড়ে গেলে অনেকেই দুঃখ পান। সেই সমস্যা কাটাতে তাঁরা নানা ধরনের রাসায়নিক বা ওষুধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাতে অনেক সময়েই উল্টো সমস্যা হয়। কিন্তু ঘরোয়া কিছু উপায়ে এই সমস্যা আটকানো যায়। শুধু তাই নয়, খাবারদাবারে সামান্য বদল এনেই এই সমস্যা আটকে দেওয়া যায়। চুল পড়া আটকাতে এবং চুল ঘন করতে কী খাবেন? রইল সন্ধান।
চুল নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন? তাহলে নিয়মিত আখরোট, আমন্ড, কাজুর মতো বাদাম খান। চুলের পুষ্টির জন্য যা যা দরকার, তার সব আছে এই সব বাদামে।
চিয়া বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩। এটি চুলের পুষ্টির জন্য অত্যন্ত কাজের। দই বা সালাডের সঙ্গে এই বীজ খান। তাতে চুলের পুষ্টি হবে।
চুল পড়া আটকাতে চান? চান চুল ঘন হোক? তাহলে নিয়মিত শিমের বীজ খান। এটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে। চুলের সব ধরনের উপকার হবে এতে।
পালং শাকে প্রচুর ভিটামিন এ রয়েছে। এই ভিটামিন-টি চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। চুল পড়া আটকাতেও এটি কাজে লাগে।
রোজ অল্প পরিমাণে আমলকি খেলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। কারণ এই ফলটিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি চুলের পুষ্টির জোগায়।
