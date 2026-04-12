বাড়ির ভিতরেও এই জিনিসটি আছে, প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ এটি
৬৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে এই তথ্য। তবে এটির প্রভাব থেকে মুক্ত নন কম বয়সিরাও।
বাড়ির ভিতরেও কি আপনি নিরাপদ? বাড়ির বাইরে যা যা জিনিস আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে, ভাবছেন, সেগুলি বাড়ির ভিতরে পারে না? মোটেও তা নয়। এমন অনেক কিছুই আছে, যেগুলি বাড়ির ভিতরেও সমান ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের বয়স ৬৫-র বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলো বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
সম্প্রতি আমেরিকার Health Effects Institute-এ তরফে একটি গবেষণা চালানো হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, এই সমস্যাটির নাম বায়ুদূষণ। এর আগে বয়স্কদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়েএত খুঁটিয়ে সমীক্ষা আগে চালানো হয়নি। এই সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের মাত্রা একটু কম থাকলেই শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ১ লক্ষ ৪৩ হাজারের কাছাকাছি মানুষের প্রাণহানী হত না।
এই ১ লক্ষ ৪৩ হাজার মানুুষের বেশির ভাগই বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোতেন না। তাঁদের বেশির ভাগের বয়সই ৬৫-র উপরে। তবে তার মানে এই নয় যে, শুধুমাত্র বয়স্করাই এই বায়ুদূষণের কারণে প্রভাবিত হয়েছেন। এই সমস্যাটির কারণে মৃত্যুর হার কম বয়সিদের মধ্যে তুলনায় কম হলেও, তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের রোগের পরিমাণ বেড়েছে এটির কারণে। রক্তচাপ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ফুসফুসের সমস্যা— নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে শুধুমাত্র বায়ুদূষণের প্রভাবেই।
বায়ুদূষণে বাতাসে যে অতি সূক্ষ্ম কার্বন কণা বা ভুসো ভেসে বেড়ায়। এগুলিই শরীরের ক্ষতি করতে থাকে। বাড়ির ভিতরেও এই কার্বন কণা বিপুল পরিমাণেই থাকতে পারে। সেগুলিই শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করছে গবেষকমহল।
