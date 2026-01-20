Fish bone removing 7 hacks: গলায় কাঁটা ফুটেছে? রইল ৭টি টোটকার হদিশ, অনায়াসে রেহাই পাবেন

মাছ খেতে বসে একটু অসাবধান হলেই মুশকিল। তাড়াহুড়ো করে খেতে গেলেই বিপদ বাড়ে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রায় সব বাঙালিরই কখনও না কখনও গলায় কাঁটা ফুটেছে। কাঁটা বেশি এমন মাছ খাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। মাঝে মাঝে এর থেকে রেহাই পেতে বেশ ঝক্কিও পোহাতে হয়। এই প্রতিবেদনে থাকছে গলা থেকে মাছের কাঁটা বের করার সাতটি পদ্ধতির হদিশ।
পাতি লেবু: মাছের কাঁটা কয়েক মুহূর্তেই নরম করে দেয় পাতি লেবু। তাই কাঁটা ফুটলে একটা লেবু কাটুন। সামান্য নুন মাখিয়ে রসটা খেয়ে নিন। দেখা যাবে, কাঁটা নরম হয়ে নেমে গিয়েছে।
কলা: কলা পিচ্ছিল প্রকৃতির হয়। এটি গলা থেকে কাটা নামাতে সাহায্য করে। গলায় কাঁটা বিঁধলেই আগে কলা খান। দেখবেন কয়েক মুহুর্ত পর সব স্বাভাবিক লাগছে।
অলিভ তেল: অলিভ তেল কাঁচা খেলে কোনও অসুবিধা হয় না। পিচ্ছিল প্রকৃতির হওয়ায় এটি কাঁটা বের করতে সাহায্য করে। এক চামচ তেল খেলেই কাঁটা নেমে যাবে।
ভিনিগার: শুধু ভিনিগার খাওয়া ঠিক নয়। সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে এটি খেতে হবে। ভিনিগার অনেকটা পাতিলেবুর মতোই কাজ করে।
হোমিওপ্যাথি ওষুধ: কাঁটা বের করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে। সাইলেশিয়া নামের ওষুধটি বাড়িতে রাখুন। এটিই বিপদে সাহায্য করবে। বড় কাঁটা বের করতেও এটি ওস্তাদ।
সাদা ভাত: শুকনো সাদা ভাতের ছোট ছোট বল বানিয়ে ফেলুন। এবার বলগুলো একটা একটা করে গিলে ফেলতে হবে। ভাতের সঙ্গেই নেমে যাবে কাঁটা।
গরম জল: গরম জলও কাঁটা বের করতে সাহায্য করে। সামান্য নুন মিশিয়ে জলটা খেয়ে নিন। দেখবেন, কাঁটা নেমে গিয়েছে।