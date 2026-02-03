Edit Profile
    Spices that increase body heat: ৫ মশলা খেলেই গরম হয় শরীর, হাঁসফাঁস দশা এড়াতে এগুলি ছাড়াই রাঁধুন দুপুরের পদ

    গরমে এমনিই হাঁসফাঁস দশা। পাঁচ মশলা দিয়ে রাঁধা পদ খেলে আরও বাড়ে সেই সমস্যা। শরীর ভালো রাখতে তাই এই পাঁচ মশলা ছাড়াই রাঁধুন দুপুরের পদ।

    Published on: Feb 03, 2026 5:35 PM IST
    By Suman Roy
    গরমে এমনিই হাঁসফাঁস দশা। পাঁচ মশলা দিয়ে রাঁধা পদ খেলে আরও বাড়ে সেই সমস্যা। শরীর ভালো রাখতে তাই এই পাঁচ মশলা ছাড়াই রাঁধুন দুপুরের পদ।

    ৫ মশলা খেলেই গরম হয় শরীর, হাঁসফাঁস দশা এড়াতে এগুলি ছাড়াই রাঁধুন দুপুরের পদ
    ৫ মশলা খেলেই গরম হয় শরীর, হাঁসফাঁস দশা এড়াতে এগুলি ছাড়াই রাঁধুন দুপুরের পদ

    লাল লঙ্কা: ঝাল খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। চুটিয়ে লঙ্কা চিবিয়ে খেতে পারেন তাঁরা। কিন্তু গরমকালে লঙ্কা যত খাবেন, ততই শরীর গরম হবে। তাই গ্রীষ্মের দুপুরে লঙ্কাটা এড়িয়ে চলুন।

    মরিচ: মরিচ দিয়ে রাঁধা পদ খেতে বেশ লাগে। যেন আলাদাই স্বাদ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতেও গরম হয় শরীর। তাই মরিচ রাঁধা পদ এড়াতে পারলেই ভালো।

    দারচিনি: শরীর গরম করার আরেকটি মশলা হল দারচিনি। শীতকালে খেলে দারুণ উপকার। কিন্তু গরমকালে না খাওয়াই ভালো। হাঁসফাঁস দশা এড়াতে হলে এটা ছাড়াই রান্না করুন।

    গরম মশলা: নামেই আছে গরম মশলা। ফলে শরীর গরম তো হবেই। শরীর একটু ঠান্ডা রাখতে হলে গরম মশলার বদলে অন্য ফোড়ন দিন। এতে স্বাদবদলও হবে। শরীরও ভালো থাকবে।

    আদা: আদা এমনিতে শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কথায়, এও শরীর গরম করে। এর ফলে আদা দিয়ে রান্না করা পদ খেলে দেহের ভিতরের উষ্ণতা বেড়ে যাবে। আর তা থেকে গরমে শরীর হাঁসফাঁস।

